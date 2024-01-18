أستراليا ثاني المتأهلين لدور ال16 كأس آسيا 2024 بعد فوزها على سوريا.. شاهد ملخص المباراة

وطن- تعثر منتخب سوريا بالخسارة أمام أستراليا بهدف نظيف دون مقابل، الخميس، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس آسيا 2024 قطر، على ملعب ( جاسم بن حمد).

وسجل منتخب أستراليا هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل مرمى منتخب سوريا، عند الدقيقة ال59 عن طريق اللاعب جاكسون إرفين.

تأهل منتخب أستراليا إلى دور ال16 كأس آسيا 2024

وضمن منتخب أستراليا بهذا الفوز التأهل إلى دور ال16 كأس آسيا 2024 قطر، كثاني المنتخبات الآسيوية بعد العنابي القطري مستضيف البطولة بنسختها ال18.

وقدم منتخب سوريا رغم الخسارة المستوى الجيد على مستوى التسديدات باتجاه مرمى منافسه متصدر المجموعة أستراليا برصيد 8 تسديدات، مقابل 10 تسديدات للأخير طوال مجريات دقائق المباراة.

وتقوف منتخب أستراليا في الاستحواذ على الكرة بنسبة 63%، مقابل 37% للمنتخب السوري في المباراة.

وكان منتخب سوريا قد بدأ مشواره في البطولة الآسيوية بتعادل سلبي أمام أوزبكستان مع افتتاح منافسات دور مجموعات كأس آسيا 2024 قطر.

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تشكيلة منتخب سوريا ضد أستراليا

ولعب المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المباراة أمام أستراليا في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس آسيا 2024، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد مدنية.

دفاع التشكيلة: عجان، ثائر كروما، أيهام أوسو، عبد الرحمن ويس.

خط الوسط: عمار رمضان، إزيكييل هام، خليل إلياس، محمود الأسود.

مركز الهجوم: إبراهيم هيسار، بابلو صباغ.

ترتيب منتخب سوريا في دور مجموعات كأس آسيا 2024 قطر

واعتلى منتخب أستراليا صدارة ترتيب المجموعة الثانية من دور مجموعات كأس آسيا 2024 قطر برصيد 6 نقاط.

فيما تجمد رصيد منتخب سوريا بتلك الخسارة عند نقطة وحيدة في ثالث جدول الترتيب، مع انتظار نتيجة مباراة الهند وأوزبكستان في الجولة الثانية من هذه المجموعة.