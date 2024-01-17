يتلاعب بالمدافعين.. مهارات فردية مذهلة لـ”ميسي عُمان” في كأس آسيا

وطن – خطف صانع ألعاب المنتخب العماني “صلاح اليحيائي” الأضواء في قمة مباريات المجموعة السادسة بكأس أمم آسيا 2023، التي جمعت “الأحمر” بالمنتخب السعودي مساء، الثلاثاء، على استاد خليفة الدولي بقطر، والتي انتهت بفوز السعودية بنتيجة 2/1.

ووثق مقطع فيديو مهارات فردية خاصة للاعب العماني “صلاح اليحيائي ” الذي يلقب بـ”بميسي سلطنة عمان”، وهو يتلاعب بدفاع السعودية ضمن المباراة التي جمعتهما ببطولة كأس آسيا في العاصمة القطرية الدوحة.

بعد أن كان منتخب سلطنة عمان متقدماً بهدف أحرزه صلاح اليحيائي في الدقيقة 14 من شوط المباراة الأول.

اليحيائي أكثر من راوغ في المباراة

وأظهر مقطع الفيديو اليحيائي وهو يستحوذ على الكرة في منطقة الـ 16، ويقوم بمناورة دفاع المنتخب السعودي قبل أن يسددها لتلامس أعلى المرمى.

ووفق محللين رياضيين يعتبر صلاح اليحيائي أكثر من راوغ في المباراة ضد المنتخب السعودي بواقع ٨ مراوغات في المجمل، كما يعتبر أكثر من راوغ في المباراة بشكل صحيح بواقع ٧ مراوغات صحيحة.

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وعطفاً على ذلك فاز صلاح اليحيائي بعدد ٩ ثنائيات وهو الرقم الأعلى في المباراة. كما يعتبر أكثر من كسب أخطاء من لاعبي منتخب سلطنة عمان حيث كسب خطأين لصالحه.

رونالدينيو عمان صلاح اليحيائي أمتعنا رغم الخسارة..👌#السعودية_عمان pic.twitter.com/TzSZ3YYsWU — خالد الجهوري⁦ Khalid Aljahwari (@k_k_Aljahwari) January 17, 2024

صلاح اليحيائي يعلق على الخسارة أمام السعودية

وكان صلاح اليحيائي قد قال في تصريح لصحيفة “عمان” المحلية أنه لم ينته كل شيء بعد الخسارة أمام السعودية.

وأضاف: “نشعر بالحزن على هذا السيناريو المجنون في المباراة، لعبنا وبذلنا جهدا كبيرا في أرضية الملعب ولكن الشعور الذي يسيطر علينا حاليا هو الحزن الشديد على الخسارة”.

مبروك للكرة العمانية هذا اللاعب ” صلاح اليحيائي ” متتتتتعه ❤️🇴🇲 pic.twitter.com/TSTWxPOPPe — 🇰🇼 طــلال | Talal (@sir_fcb7) January 16, 2024

وتابع حديثه: هذه كرة القدم دائما تقلباتها لا تأتي وفق ما يرضي الجميع، علينا أن نفخر بأنفسنا لما قدمنا في المباراة وأقدم اعتذاري للجماهير. العمانية التي وقفت معنا هنا بحنجرتها في الملعب ولجميع من دعمنا في اللقاء.”

وأكمل واعدا العمانيين بالتأهل:”نعدهم بالتأهل، وأمامنا مباراتان علينا التفكير من الآن في كيفية الخروج منهما بالنقاط الست.”