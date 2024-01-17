ياسمين عبدالعزيز تكسر صمتها و”تشهد أمام الله” على ما قيل عن خيانة أحمد العوضي!

وطن – خرجت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن صمتها وردت بشكلٍ لا لبس فيه على شائعات خيانة أحمد العوضي لها، وأن ذلك كان سبب الطلاق الذي أعلنته .

وكتبت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها في انستغرام: “أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنين جواز وانفصالنا شيء قدري (مش بإيدينا)”.

خيانة ياسمين عبدالعزيز

كان الناقد عماد يسري أشار في تصريحاتٍ متلفزة إلى أنّ الخيانة هي سبب طلاق ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي.

وقال يسري:”ياسمين كانت عارفة إن في فنانة بتهدد حياتها. وهي فنانة شهيرة كل ما تدخل عمل مع فنان بتطلع إشاعات على إنها على علاقة بيها، ويمكن هي اللي بتذيع ده”.

كما أضاف: ”كنا عارفين إن الزيجة مهددة .. لكن ياسمين مثال للزوجة المصرية الأصيلة المحترمة اللي بتحافظ على أسرار بيتها وكواليس حياتها الزوجية”.

في السياق، قالت مفسرة الأحلام أسماء بدوي، إن السحر وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي .

وعبر حسابها في فيسبوك، كتبت مفسرة الأحلام أسماء بدوي: “شكلها كده .. السحر اتجدد الاول كان بالمرض..المرة دي بالفراق”.

كانت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، أعلنت طلاقها من أحمد العوضي بعد ساعات قليلة من احتفالها بعيد ميلادها الذي يوافق 16 يناير (كانون الثاني) بعد زواج استمر نحو 4 سنوات.

وشكّل إعلان طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، صدمةً بين الجمهور، الذي أعادَ للتداول ما توقعته الفلكية اللبنانية ليلى عبداللطيف، في توقعاتها للعام الجديد 2024، عن انفصال الثنائي.