هل نانسي عجرم ماسونية؟! .. فيديو يشعل غضب الجمهور وهذه قصته

وطن – تسبب مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وهي على مائدة طعام وأمامها رؤوس بشرية تظهر على طول المائدة، في جدل واسع واتهامات للفنانة بأنها ماسونية. وفق بعض المتابعين

نانسي عجرم في المقطع ظهرت مع زوجها الدكتور فادي الهاشم، وهما يجلسان مع آخرين في أحد المطاعم، وعلى مائدة الطعام لوحظ بروز رؤوس بشرية من أسفلها.

وتبيّن أنّ الرؤوس البارزة على مائدة نانسي عجرم، هي رؤوس طهاة المطعم، حيث ارتدى جميعهم قبعات الطهاة البيضاء وأقنعة سوداء تغطي ملامحهم.

نانسي عجرم على مائدة طعام برؤوس بشرية واتهامات بالماسونية!

ووفقاً لبعض التعليقات على المقطع المتداول، ذكرت متابعة أنه قديم ويعود تحديدًا لعام 2017؛ مشيرة إلى أنه صور في قصر ملكي بموناكو، ولا أحد من الحضور له علاقة بما يتمّ تقديمه. بينما وصف البعض المنظر بأنه “مقرف”، فيما اتهمها البعض بالماسونية -على حدّ تعبيرهم-

وجاء في تعليقات الجمهور كما رصدت وطن: “طقوس ماسونيه .. ونانسي عجـرم عليها مليون علامه استفهام؟؟؟!!!”. “الماسونية هدفها اهانة الانسان واستعباده”. “أفعال مقززة. الحمد لله على نعمة الإسلام”. “المنظر مقرف ومستهجن كيف كذا راضيين ؟ الله لا يبلانا”.

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يذكر أن الفنانة اللبنانية نانسـي عجرم وصلت قبل أيام إلى العلا في المملكة العربية السعودية، وأحيت حفلاتٍ فنية بحضور جمهور كبير.

ونشرت عجرم على حسابها في انستغرام، فيديوهات، من حفلها في العلا. وظهرت ترقص على المسرح مع أعضاء فرقة شعبية سعودية .