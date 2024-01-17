الرئيسية » رياضة » هكذا احتفل الأمير تميم وابنته بتأهل قطر لدور الـ 16 بكأس آسيا (فيديو)

هكذا احتفل الأمير تميم وابنته بتأهل قطر لدور الـ 16 بكأس آسيا (فيديو)

بقلم
احتفاء أمير قطر تميم بن حمد بتأهل منتخب بلاده إلى دور الـ16 في كأس آسيا

وطن – تداول قطريون مقطع فيديو يوثق فرحة أمير بلادهم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، بتأهل منتخب قطر لدور الـ16 من بطولة “كأس آسيا 2023” المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وحقق منتخب قطر فوزاً هاماً على نظيره طاجيكستان، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023.

احتفاء أمير قطر تميم بن حمد بالتأهل إلى دور الـ16 في كأس آسيا

وأظهر مقطع فيديو متداول الأمير تميم بن حمد، وهو يجلس أعلى المنصة المخصصة للعائلة الحاكمة، وعند فوز منتخب قطر وقف ليصفق بحرارة إلى جانب ابنته.

كما يُرى الأمير تميم وهو يشير إلى طفلة في المقاعد السفلية ويبدو أنها أرادت السلام عليه والتقاط صورة معه. وساعدتها ابنة أمير قطر في الصعود حيث سلم عليها والدها الشيخ تميم.

احتفاء أمير قطر تميم بن حمد بالتأهل إلى دور الـ16 في كأس آسيا
لقطة من احتفاء أمير قطر تميم بن حمد بالتأهل إلى دور الـ16 في كأس آسيا

في حين وأعاد مشهد حضور العائلة الحاكمة القطرية إلى الأذهان، مشاهد كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها قطر أواخر العام 2022.

وبفضل هذا الفوز، احتلت قطر صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وضمنت مكانًا في دور الـ 16. يأتي ذلك بعد فوزها الكبير في المباراة الأولى على لبنان 3-0.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، قد رعى افتتاح بطولة كأس آسيا قطر 2023، في استاد لوسيل، يوم 12 يناير الجاري.

وحضر الافتتاح بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا” السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وعدد من كبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة، ورؤساء الوفود ورؤساء اللجان الأولمبية والاتحادات العربية والأجنبية وجمهور غفير.

وانطلق حفل افتتاح بطولة كأس آسيا قطر 2023 بعروض فنية وبصرية أبهرت الحضور والمشاهدين من خلف الشاشات. حيث جمعت بين تراث الشرق بنكهة قطرية خالصة وحداثة الغرب، واستلهمت مشاهد الافتتاح من القصص الأسطورية من كتاب “كليلة ودمنة” .

قد يعجبك أيضاً

المصريون يترحمون على أيام وزير التموين باسم عودة وزوجته تصدمهم "بالرؤية الأخيرة"

المصريون يترحمون على أيام وزير التموين باسم عودة وزوجته تصدمهم “بالرؤية الأخيرة”

أجهزة الأمن المصرية تعتقل السوداني عبد الباسط حمزة المتهم بتمويل حماس

مصر.. تفاصيل اعتقال السوداني عبد الباسط حمزة المتهم بتمويل حماس

احتفاء أمير قطر تميم بن حمد بتأهل منتخب بلاده إلى دور الـ16 في كأس آسيا

هكذا احتفل الأمير تميم وابنته بتأهل قطر لدور الـ 16 بكأس آسيا (فيديو)

فوز المغرب على تنزانيا في كأس أمم أفريقيا 2024

المغرب يكتسح تنزانيا بالثلاثة في مستهل مشواره ببطولة كأس أمم أفريقيا 2024… شاهد أهداف المباراة

كتائب الفاروق - سيناء

بصورة محمد صلاح.. من هي كتائب الفاروق التي توعدت إسرائيل “بجحيم” من سيناء؟ (فيديو)

وسيم يوسف يهاجم التيارات السلفية

ما سر تجديد وسيم يوسف هجومه على “السلفية” بالتزامن مع حرب غزة؟

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior