هكذا احتفل الأمير تميم وابنته بتأهل قطر لدور الـ 16 بكأس آسيا (فيديو)

وطن – تداول قطريون مقطع فيديو يوثق فرحة أمير بلادهم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، بتأهل منتخب قطر لدور الـ16 من بطولة “كأس آسيا 2023” المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وحقق منتخب قطر فوزاً هاماً على نظيره طاجيكستان، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023.

احتفاء أمير قطر تميم بن حمد بالتأهل إلى دور الـ16 في كأس آسيا

وأظهر مقطع فيديو متداول الأمير تميم بن حمد، وهو يجلس أعلى المنصة المخصصة للعائلة الحاكمة، وعند فوز منتخب قطر وقف ليصفق بحرارة إلى جانب ابنته.

كما يُرى الأمير تميم وهو يشير إلى طفلة في المقاعد السفلية ويبدو أنها أرادت السلام عليه والتقاط صورة معه. وساعدتها ابنة أمير قطر في الصعود حيث سلم عليها والدها الشيخ تميم.

في حين وأعاد مشهد حضور العائلة الحاكمة القطرية إلى الأذهان، مشاهد كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها قطر أواخر العام 2022.

وبفضل هذا الفوز، احتلت قطر صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وضمنت مكانًا في دور الـ 16. يأتي ذلك بعد فوزها الكبير في المباراة الأولى على لبنان 3-0.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، قد رعى افتتاح بطولة كأس آسيا قطر 2023، في استاد لوسيل، يوم 12 يناير الجاري.

وحضر الافتتاح بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا” السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وعدد من كبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة، ورؤساء الوفود ورؤساء اللجان الأولمبية والاتحادات العربية والأجنبية وجمهور غفير.

وانطلق حفل افتتاح بطولة كأس آسيا قطر 2023 بعروض فنية وبصرية أبهرت الحضور والمشاهدين من خلف الشاشات. حيث جمعت بين تراث الشرق بنكهة قطرية خالصة وحداثة الغرب، واستلهمت مشاهد الافتتاح من القصص الأسطورية من كتاب “كليلة ودمنة” .