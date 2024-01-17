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موعد مباراة مصر ضد غانا والتشكيلة في قمة منافسات كأس أمم أفريقيا 2024

بقلم
منتخب مصر

وطن- يترقب عشاق كرة القدم العربية في كل مكان، موعد مباراة مصر ضد غانا، الخميس، في افتتاح الجولة الثانية من منافسات كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار لدور المجموعات.

ويحتضن ملعب (فيليكس هوفويت بوانيي)، مباراة القمة القوية والمثيرة بين مصر وغانا من منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار.

موعد مباراة مصر ضد غانا

وستنطلق المباراة بين كلا المنتخبين في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت مصر وفلسطين، بينما بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر ودول الخليج العربي، عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً منتصف الليل، فيما ستكون بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

منتخب غانا
تدريبات منتخب غانا في كأس أفريقيا 2024

وكان منتخب مصر قد سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام موزمبيق بهدفين لكليهما في مستهل مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار.

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كحال المنتخب المنافس غانا الذي تلقى الخسارة أمام الرأس الأخضر بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة الماضية من دور المجموعات.

معلق مباراة مصر ضد غانا

وسيعلق على أحداث مباراة مصر ضد غانا، في قمة الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، المعلق الرياضي علي محمد علي، عبر شبكة قنوات (sports AFCON) الرياضية القطرية.

رابط مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر بجودة عالية
تشكيلة منتخب مصر ضد غانا في كأس أمم أفريقيا 2024

وسيدخل المدرب البرتغالي روي فيتوريا المباراة أمام غانا، في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 لدور المجموعات، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع منتخب الفراعنة: محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي، عمر عبد الواحد (محمد هاني).

منتخب مصر
تدريبات المنتخب المصري

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو ( إمام عاشور).

مركز الهجوم: محمد صلاح ، عمر مرموش ، مصطفى محمد (محمود حسن تريزيجيه).

ترتيب منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الثانية من منافسات كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار برصيد نقطة واحدة، خلف المتصدر الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط.

بينما يتذيل منتخب غانا ترتيب المجموعة بدون نقاط حتى الآن.

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