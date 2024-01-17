موعد مباراة فلسطين ضد الإمارات والتشكيلة في بطولة كأس آسيا 2024

وطن- يلتقي منتخب فلسطين ضد الإمارات، الخميس، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس آسيا 2024 قطر، على ملعب (استاد الجنوب) في العاصمة القطرية الدوحة.

وستنطلق مباراة فلسطين والإمارات في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القدس المحتلة ومصر والأردن ولبنان وسوريا.

موعد مباراة فلسطين ضد الإمارات

وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون المباراة عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

معلق مباراة فلسطين ضد الإمارات

وسيعلق على أحداث مباراة فلسطين والإمارات، عبر شبكة قنوات (beIN SPORT AFC) الرياضية القطرية، الناقلة للبطولة الآسيوية بنسختها ال18، المعلق الرياضي حسن العيدروس.

وستنقل المباراة على قناة (beIN ASIAN CUP 1 live)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11054، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصيح الخطأ 2/3.

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تشكيلة منتخب فلسطين ضد الإمارات في كأس آسيا 2024

وسيدخل المدرب التونسي مكرم دبوب ثاني مباريات دور مجموعات كأس آسيا 2024، أمام الإمارات بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: رامي حمادة.

دفاع الفدائي: مصعب البطاط، ياسر حمد، كاميلو سالدانيا (محمد صالح)، ميلاد تيرمانيني.

خط الوسط: تامر صيام، عدي خروب، محمد باسم، محمود أبو وردة.

مركز الهجوم: عدي الدباغ (زيد القنبر)، شهاب قنبر.

ترتيب مجموعة منتخب فلسطين في كأس آسيا 2024 قطر

وكان المنتخب الفدائي الفلسطيني قد تلقى الخسارة أمام نظيره الإيراني في أولى مشاركاته ببطولة كأس آسيا 2024 قطر برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، على عكس المنافس منتخب الإمارات الذي حقق الفوز على هونغ كونغ بثلاثية مقابل هدف.

ويحتل منتخب الإمارات في وصافة ترتيب المجموعة الثالثة من دور مجموعات كأس آسيا 2024، خلف المتصدر إيران برصيد 3 نقاط.

بينما جاء منتخب فلسطين في أدنى جدول الترتيب بدون نقاط إلى الآن.