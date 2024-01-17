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مشهد تمثيلي تاريخي أمام البيت الأبيض يحاكي اعتقال إسرائيل لمواطني غزة وتعريتهم

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مشهد تمثيلي لاعتقالات غزة أمام البيت الأبيض

وطن – نظّم نشطاء في الولايات المتحدة، أمام البيت الأبيض، مشهدًا تمثيليً لمعسكرات اعتقال الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما تناولت هذه المشاهد التمثيلية، عمليات التعذيب والإعدام الميداني التي تمثل جزءاً من الجرائم المروعة التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين.

وظهر في هذه المشاهد، عدد من الفتية والأطفال والشباب وهم شبه عرايا في مشهد تمثيلي لإقدام جيش الاحتلال على اعتقال عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة وإجبارهم على خلع ملابسهم.

اعتقالات غزة
اعتقال جيش الاحتلال العشرات في شمال غزة وأجبرهم على خلع ملابسهم

وشاركت سيدة في المشهد، وهي ترتدي زيًّا عسكريًّا عليه علم إسرائيل، وتجسد الإهانات التي وجهها جيش الاحتلال للفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت مقاطع مصورة نشرتها مواقع إسرائيلية وفلسطينية، قد أظهرت أن قوات الاحتلال اعتقلت شبانا نازحين يقيمون في مركز إيواء بغزة، وجردتهم من ملابسهم أمام الكاميرات.

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وأظهرت المقاطع جنودا من الاحتلال يقفون أمام شباب مكبلين وعراة إلا من سراويل قصيرة، بعد أن تم جمعهم في ساحة إحدى المدارس قبل اقتيادهم إلى مكان مجهول.

حماس تدين الجريمة الإسرائيلية

بدورها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قيام جنود إسرائيليين بتصوير معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة بعد تجريدهم من ملابسهم.

وقالت حماس، إن قيام جنود جيش الاحتلال بتصوير العشرات من المدنيين الفلسطينيين في غزة بعد اعتقالهم وتجريدهم من ملابسهم رغم برودة الطقس “جريمة حرب”.

ودعت الحركة، المؤسسات الحقوقية إلى توثيق هذه الجريمة المنافية لأبسط حقوق الإنسان، مطالبة إياهم بمتابعة أوضاع المدنيين المحتجزين لدى الاحتلال في أماكن غير معلنة، ولا سيما أن مصيرهم وأوضاعهم الصحية غير معروفة.

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