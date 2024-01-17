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دي جي خالد .. حقائق عن ثروته وسرّ طائرة خاصة يستأجرها في الساعة بـ19 ألف دولار

بقلم
كم تبلغ ثروة دي جي خالد؟

وطن – دي جي خالد أو (خالد محمد خالد عبادي)، هو منتج تسجيلات أمريكي من أصل فلسطيني، وشخصية إذاعية، ومغني راب شهير على مستوى العالم، ويبلغ صافي ثروته وفقًا لمجلة “فوربس”، حوالي 80 مليون دولار.

حقق “دي جي خالد” طوال مسيرته المهنية، دخلاً يقارب 200 مليون دولار.بحسب ما جاء في marca الإسبانية

وقد تعاون “دي جي خالد” مع أكبر الأسماء في مجاله، ومن ابرزهم سنوب دوغ، لوداكريس، ريك روس، ديمي لوفاتو، كاردي بي، 21 سافاج، وغيرهم الكثيرين.

دي جي خالد
دي جي خالد

كما أن دي جي خالد هو مقدم برنامج إذاعي في محطة راديو موسيقية في ميامي، ودي جي لمجموعة الهيب هوب Terror Squad.

ولد دي جي خالد في 26 نوفمبر 1975 في نيو أورلينز، لويزيانا، لأبوين فلسطينيين هاجرا إلى الولايات المتحدة. وقد وصف نفسه سابقًا بأنه مسلم متدين.

 

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ومنذ سن مبكرة، طور خالد اهتمامًا عميقًا بموسيقى الراب والسول. كان والديه موسيقيين يعزفان الموسيقى العربية. لدى دي جي خالد أخ هو ممثل، اسمه علاء خالد.

دي جي خالد في الطائرة
دي جي خالد في الطائرة

صفقات الرعاية التي يحصل عليها تجلب له ملايين الدولارات من شركات مثل وايت واتشرز، تي-موبايل سيروك، وأبل.

هل يمتلك دي جي خالد طائرة خاصة؟

واحدة من أفخم الرفاهيات التي يستخدمها هي طائرة بومباردييه غلوبال 7500 الفاخرة الخاصة، والتي يستخدمها في رحلاته الطويلة حول العالم.

تقدر قيمة هذه الطائرة حاليًا بمبلغ هائل يبلغ 72 مليون دولار.

لكن دي جي خالد في الواقع لا يملك هذه الطائرة.

في حين أنه يدفع ما بين 16,000 و19,000 دولار لكل ساعة عندما يستخدمها في رحلاته حول العالم.

فاز دي جي خالد بالعديد من الجوائز لأفضل دي جي في حفلات جوائز BET، وجوائز موسيقى الروح، وجوائز MTV للفيديو الموسيقي، وجوائز أوزون وغيرها الكثير. كما فاز بجائزة غرامي في عام 2019.

 

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كم تبلغ ثروة دي جي خالد؟

دي جي خالد .. حقائق عن ثروته وسرّ طائرة خاصة يستأجرها في الساعة بـ19 ألف دولار

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