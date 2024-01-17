جدول ترتيب هدافين كأس آسيا 2024 قطر

وطن- تتزايد المنافسة بين نجوم المنتخبات المشاركة في النسخة ال18 من بطولة كأس آسيا 2024، في الصراع على لقب هداف البطولة الآسيوية.

وكان النجم القطري المعز علي قد توج بلقب هداف نسخة بطولة كأس آسيا 2019 الإمارات، برصيد 9 أهداف مع تتويج بلاده بتلك النسخة.

هداف كأس آسيا التاريخي

كما ودخل القطري علي في قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة كأس آسيا، بعد وصوله إلى الهدف رقم 10، خلف أسطورة الكرة الإيرانية المعتزل علي دائي صاحب ال14 هدفاً حتى الآن.

ويشارك في هذه النسخة العديد من النجوم المتألقين على المستوى التهديفي مع منتخباتهم في البطولة الآسيوية، مثل الإماراتي علي مبخوت صاحب 9 أهداف في هذه البطولة، والسعوديين سالم الدوسري وفهد المولد والكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب توتنهام الإنجليزي.

ترتيب هدافين كأس آسيا 2024 قطر

ونرفق لكم متابعو وطن يغرد خارج السرب في كل مكان، جدول ترتيب هدافين كأس آسيا 2024، مع افتتاح الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات، كما يلي:

أكريم عفيف (منتخب قطر) هدفين.

محمود مرضي ( منتخب الأردن) هدفين.

موسى التعمري (منتخب الأردن) هدفين.

كانغ إن (منتخب كوريا الجنوبية) هدفين.

تاكومي مينامينو (منتخب اليابان) هدفين.

المعز علي (منتخب قطر) هدف.

إن بيوم هوانغ ( منتخب كوريا الجنوبية) هدف.

سلطان عادل (منتخب الإمارات) هدف.

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تامر صيام (منتخب فلسطين الفدائي) هدف.

زايد سلطان (منتخب الإمارات) هدف.

مهند علي ( منتخب العراق) هدف.

كريم أنصاري (منتخب إيران) هدف.

أسامة راشد ( منتخب العراق) هدف.

جوردان بوس (منتخب أستراليا) هدف.

سردار آزمون (منتخب إيران) هدف.

أيمن حسين (منتخب العراق) هدف.

تشان سيو كوان (هونغ كونغ) هدف.

مهدي غايدي (منتخب إيران) هدف.

شجاع خليل زاده (منتخب إيران) هدف.

نجوين دينه باك (منتخب فيتنام) هدف.

كايتو ناكامورا (منتخب اليابان) هدف.

جاكسون إيرفين (منتخب أستراليا) هدف.

أياسي يويدا (منتخب اليابان) هدف.

فام توان هاي (منتخب فيتنام) هدف.

وتنطلق في العاصمة القطرية الدوحة منافسات النسخة ال18 من بطولة كأس آسيا 2024، من ال12 من شهر يناير الماضي، وستختتم في ال10 من شهر فبراير القادم.