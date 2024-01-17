المنتخب العماني يعلن عن خبر سيء لجماهيره في كأس آسيا (فيديو)

وطن – أعلن المنتخب العماني لكرة القدم، تعرض لاعبه تميم البلوشي لقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال المبارة أمام منتخب المملكة العربية السعودية ضمن منافسات كأس آسيا 2023، المقامة حاليا في قطر.

وأكد المنتخب العماني والإتحاد العماني لكرة القدم، أن الفحوصات الطبية كشفت عن إصابة تميم البلوشي بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكتب الاتحاد العماني لكرة القدم في بيان رسمي عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقا) اليوم “كشفت الفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها لاعب منتخبنا الوطني الأول، تميم البلوشي. عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى. خلال مباراة المنتخب الوطني والمنتخب السعودي في الجولة الأولى لبطولة كأس آسيا”.

📄 الفحوصات الطبية تكشف تعرض لاعب منتخبنا الوطني تميم البلوشي لقطع في الرباط الصليبي. نسأل الله له الشفاء العاجل، والعودة السريعة للملاعب 🙏🏻 pic.twitter.com/A0B63qMFkE — المنتخب العُمـاني (@Oman_NT) January 17, 2024

كما أظهرت لقطات لحظة إصابة تميم البلوشي خلال المباراة. وبالتالي فإنّ المنتخب العماني سيفتقد لخدماته خلال اللقاءات المقبلة في البطولة .

🚑|🎥|🇴🇲 لقطة تعرض تميم البلوشي لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى .. لحظات من ألم الإصابة .. ألف ألف سلامة كابتن تميم البلوشي ..@bahla24 مشافى معافى بإذن الله وترجع أقوى .. والله يحفظ الجميع من شر الإصابات .. 🚑|🎥|🇴🇲 pic.twitter.com/U0EdVDhCcb — bahla24 (@bahla24) January 17, 2024

كان المنتخب السعودي قد قلب تأخره بهدف أمام نظيره العماني إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها قطر.

ويتواجد منتخبا السعودية وعمان في المجموعة السادسة بمنافسات كأس آسيا.

في حين تضم المجموعة إلى جوارهما منتخب تايلاند ومنتخب قيرغيزستان.

وكان المدير الفني لمنتخب سلطنة عمان، برانكو إيفانكوفيتش، أبدى قلقه من إصابة البلوشي، في تصريحات لتليفزيون عمان الرياضي، لاسيما أن اللاعب خرج من مباراة السعودية بعد دقائق من مشاركته كبديل في الدقيقة 73.

وانطلقت النسخة 18 من كأس آسيا في قطر، وتحديداً الجمعة 12 يناير/كانون ثاني 2024. وتنتهي في السبت 10 فبراير/شباط 2024.