الرئيسية » رياضة » المنتخب العماني يعلن عن خبر سيء لجماهيره في كأس آسيا (فيديو)

المنتخب العماني يعلن عن خبر سيء لجماهيره في كأس آسيا (فيديو)

بقلم
تعرض لاعب المنتخب العماني تميم البلوشي لقطع في الرباط الصليبي

وطن – أعلن المنتخب العماني لكرة القدم، تعرض لاعبه تميم البلوشي لقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال المبارة أمام منتخب المملكة العربية السعودية ضمن منافسات كأس آسيا 2023، المقامة حاليا في قطر.

وأكد المنتخب العماني والإتحاد العماني لكرة القدم، أن الفحوصات الطبية كشفت عن إصابة تميم البلوشي بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

إصابة تميم البلوشي لاعب المنتحب العماني بقطع في الرباط الصليبي
إصابة تميم البلوشي لاعب المنتحب العماني بقطع في الرباط الصليبي

وكتب الاتحاد العماني لكرة القدم في بيان رسمي عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقا) اليوم “كشفت الفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها لاعب منتخبنا الوطني الأول، تميم البلوشي. عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى. خلال مباراة المنتخب الوطني والمنتخب السعودي في الجولة الأولى لبطولة كأس آسيا”.

كما أظهرت لقطات لحظة إصابة تميم البلوشي خلال المباراة. وبالتالي فإنّ المنتخب العماني سيفتقد لخدماته خلال اللقاءات المقبلة في البطولة .

كان المنتخب السعودي قد قلب تأخره بهدف أمام نظيره العماني إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها قطر.

احتفال لاعبي المنتخب السعودي بالفوز على سلطنة عمان
احتفال لاعبي المنتخب السعودي بالفوز على سلطنة عمان

ويتواجد منتخبا السعودية وعمان في المجموعة السادسة بمنافسات كأس آسيا.

في حين تضم المجموعة إلى جوارهما منتخب تايلاند ومنتخب قيرغيزستان.

وكان المدير الفني لمنتخب سلطنة عمان، برانكو إيفانكوفيتش، أبدى قلقه من إصابة البلوشي، في تصريحات لتليفزيون عمان الرياضي، لاسيما أن اللاعب خرج من مباراة السعودية بعد دقائق من مشاركته كبديل في الدقيقة 73.

وانطلقت النسخة 18 من كأس آسيا في قطر، وتحديداً الجمعة 12 يناير/كانون ثاني 2024. وتنتهي في السبت 10 فبراير/شباط 2024.

قد يعجبك أيضاً

ظهور نادر للأميرة للا سلمى طليقة محمد السادس في لندن

ظهور نادر للأميرة للا سلمى طليقة محمد السادس في لندن (شاهد)

القبض على متحرشين يمنيين بشاب سائح داخل محل لبيع الألبسة

“لا حبيبي حرام”.. فيديو مُخل ليمنيين يتحرشون بسائح في المدينة المنورة

تعرض لاعب المنتخب العماني تميم البلوشي لقطع في الرباط الصليبي

المنتخب العماني يعلن عن خبر سيء لجماهيره في كأس آسيا (فيديو)

"لا علاقة لنا بإسرائيل".. سفن ترفع "عبارة المرور" التي اعتمدها جماعة الحوثيين

“لا علاقة لنا بإسرائيل”.. سفن ترفع “عبارة المرور” التي اعتمدها الحوثي (فيديو)

المصريون يترحمون على أيام وزير التموين باسم عودة وزوجته تصدمهم "بالرؤية الأخيرة"

المصريون يترحمون على أيام وزير التموين باسم عودة وزوجته تصدمهم “بالرؤية الأخيرة”

أجهزة الأمن المصرية تعتقل السوداني عبد الباسط حمزة المتهم بتمويل حماس

مصر.. تفاصيل اعتقال السوداني عبد الباسط حمزة المتهم بتمويل حماس

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior