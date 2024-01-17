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احتجاجات ضد الحرب على غزة تجتاح تل أبيب والشرطة تقمعها.. ماذا حدث في عاصمة إسرائيل الاقتصادية؟

بقلم
احتجاجات ضد الحرب على غزة في تل أبيب

وطن – في مشهد لافت، اجتاحت مدينة تل أبيب تظاهرات عاصفة طالب المشاركون فيها بوقف الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وتدخلت شرطة الاحتلال لتفريق المتظاهرين في بداية تجمعهم، منعًا لاكتمال مشهد الاحتجاج، كما اعتقل عددًا منهم، ومنعت الوقفة الاحتجاجية التي تطالب بإنهاء الحرب على قطاع غزة.

لافتات منددة بالحرب على غزة

وكان المتظاهرون يحملون لافتات مطالبة بإنهاء المجزرة الحاصلة في غزة، قبل أن تتدخل الشرطة لتفريقهم بالقوة.

وفرضت شرطة الاحتلال طوقًا في مكان الاحتجاج الذي سبق للمتظاهرين أن أعلنوا عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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كما صادرت قوات الشرطة، اللافتات التي كانت بحوزة المتظاهرين وتذرعت بأنها “تمس المشاعر العامة”.

منع تظاهرة في حيفا

في سياق متصل، قالت الشرطة الإسرائيلية، إنّها لن تسمح بتنظيم مظاهرة ضد الحرب على غزة كان من المقرر تنظيمها مساء السبت في حيفا.

وأرجعت الشرطة، سبب الرفض إلى أن منظمي الاحتجاج لا يستطيعون السيطرة على هوية المتظاهرين والمشاركين، ما يمكن أن يتسبب في “اضطرابات خطيرة”، على حد قولها.

وكان فرع حزب “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” (تحالف يساري عربي/يهودي) في حيفا، وحركات إسرائيلية أعلنت عزمها تنظيم تظاهرة حيفا للدعوة إلى “وقف إطلاق النار.

كما يطالب المحتجون بإبرام صفقة تبادل تشمل الجميع مقابل الجميع (جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل المحتجزين الإسرائيليين بغزة)، وإنهاء الاضطهاد السياسي.

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