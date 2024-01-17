الرئيسية » حياتنا » إنجاب طفل .. هل هو سبب طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي الحقيقي!

إنجاب طفل .. هل هو سبب طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي الحقيقي!

بقلم
سبب طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي يثير جدلاً

وطن – تصدّر خبر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، بعد زواج دام 4 سنوات تقريبا، حديث منصات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية، خلال الساعات الأخيرة، مع تقارير عن سبب الإنفصال الذي هزّ الأوساط الفنية .

لكن .. هل إنجاب طفل سبب طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي؟

وفق تقارير فإنّ خبر انفصال ياسمين والعوضي لم يكن مفاجئاً، بل إن بعض المقربين منهما توقعوا خلال الفترة الماضية وقوع الطلاق عام 2024، بعد أن زادت حدة الأزمات بينهما خلال الفترة الماضية.⁣

وذكرت مصادر مقربة من العوضي، أن الخلاف بينه وبين ياسمين بدأ منذ ما يقرب من شهر، وتحديدا بعد ظهورهما سويًّا في حفل توزيع جوائز مجلة “وشوشة”، وسئلت خلاله الفنانة عن إمكانية انجابهما لطفل، لكن الخلاف تفاقم بينهما إلى أن وصل لذروته منذ ما يقرب من أسبوع.⁣

خبر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي لم يكن مفاجئاً لكثيرين
خبر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي لم يكن مفاجئاً لكثيرين لأن الخلافات بين الثنائي ازدادت في الفترة الأخيرة

⁣وأوضحت المصادر بأن العوضي حاول بشتى الطرق خلال الأيام القليلة الماضية إيجاد حل لتلك المشاكل بينهما، كان آخرها معايدته لها صباح الثلاثاء بعيد ميلادها، كما طلب من إعلامية شهيرة التوسط بينهما.

أحمد العوضي يهنيء ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها
أحمد العوضي يهنيء ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها

لكن ياسمين عبدالعزيز كانت مصممة على الانفصال، ولكنها رفضت الإعلان عنه، بعد أن ينتهي الفنان من جولته الدعائية لفيلمه الجديد “الإسكندراني” في مصر ومختلف الدول العربية، حتى لا يُسأل في وسائل الإعلام عن سبب الانفصال، ويؤثر ذلك على فيلمه السينمائي الذي يعد أول بطولة له في عالم السينما.⁣

ياسمين عبدالعزيز تعلن الطلاق وأحمد العوضي يؤكد .. 

كانت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، أعلنت طلاقها من العوضي بعد ساعات قليلة من احتفالها بعيد ميلادها الذي يوافق 16 يناير (كانون الثاني) بعد زواج استمر نحو 4 سنوات.

وكتبت الفنانة المصرية عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستغرام”، الثلاثاء 16/1/2024: “jم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير”.

ياسمين عبد العزيز تعلن انفصالها عن أحمد العوضي
ياسمين عبد العزيز تعلن انفصالها عن أحمد العوضي

وشكّل إعلان طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، صدمةً بين الجمهور، الذي أعادَ للتداول ما توقعته الفلكية اللبنانية ليلى عبداللطيف، في توقعاتها للعام الجديد 2024، عن انفصال الثنائي.

 

قد يعجبك أيضاً

نتنياهو وغالانت

خلافات داخلية تعصف بين نتنياهو وغالانت في مجلس الحرب الإسرائيلي

نانسي عجرم على مائدة طعام برؤوس بشرية

هل نانسي عجرم ماسونية؟! .. فيديو يشعل غضب الجمهور وهذه قصته

قذائف ألمانية لإسرائيل

دعمًا لإبادة غزة.. آلاف القذائف الألمانية في طريقها إلى إسرائيل في صفقة سرية

الشيخ محمد صباح السالم الصباح

حدث نادر في تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.. أمر لم يحدث من قبل

سبب طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي يثير جدلاً

إنجاب طفل .. هل هو سبب طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي الحقيقي!

مشهد تمثيلي لاعتقالات غزة أمام البيت الأبيض

مشهد تمثيلي تاريخي أمام البيت الأبيض يحاكي اعتقال إسرائيل لمواطني غزة وتعريتهم

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior