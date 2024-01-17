إنجاب طفل .. هل هو سبب طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي الحقيقي!

وطن – تصدّر خبر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، بعد زواج دام 4 سنوات تقريبا، حديث منصات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية، خلال الساعات الأخيرة، مع تقارير عن سبب الإنفصال الذي هزّ الأوساط الفنية .

لكن .. هل إنجاب طفل سبب طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي؟

وفق تقارير فإنّ خبر انفصال ياسمين والعوضي لم يكن مفاجئاً، بل إن بعض المقربين منهما توقعوا خلال الفترة الماضية وقوع الطلاق عام 2024، بعد أن زادت حدة الأزمات بينهما خلال الفترة الماضية.⁣

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وذكرت مصادر مقربة من العوضي، أن الخلاف بينه وبين ياسمين بدأ منذ ما يقرب من شهر، وتحديدا بعد ظهورهما سويًّا في حفل توزيع جوائز مجلة “وشوشة”، وسئلت خلاله الفنانة عن إمكانية انجابهما لطفل، لكن الخلاف تفاقم بينهما إلى أن وصل لذروته منذ ما يقرب من أسبوع.⁣

⁣وأوضحت المصادر بأن العوضي حاول بشتى الطرق خلال الأيام القليلة الماضية إيجاد حل لتلك المشاكل بينهما، كان آخرها معايدته لها صباح الثلاثاء بعيد ميلادها، كما طلب من إعلامية شهيرة التوسط بينهما.

لكن ياسمين عبدالعزيز كانت مصممة على الانفصال، ولكنها رفضت الإعلان عنه، بعد أن ينتهي الفنان من جولته الدعائية لفيلمه الجديد “الإسكندراني” في مصر ومختلف الدول العربية، حتى لا يُسأل في وسائل الإعلام عن سبب الانفصال، ويؤثر ذلك على فيلمه السينمائي الذي يعد أول بطولة له في عالم السينما.⁣

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ياسمين عبدالعزيز تعلن الطلاق وأحمد العوضي يؤكد ..

كانت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، أعلنت طلاقها من العوضي بعد ساعات قليلة من احتفالها بعيد ميلادها الذي يوافق 16 يناير (كانون الثاني) بعد زواج استمر نحو 4 سنوات.

وكتبت الفنانة المصرية عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستغرام”، الثلاثاء 16/1/2024: “jم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير”.

وشكّل إعلان طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، صدمةً بين الجمهور، الذي أعادَ للتداول ما توقعته الفلكية اللبنانية ليلى عبداللطيف، في توقعاتها للعام الجديد 2024، عن انفصال الثنائي.