موعد مباراة قطر ضد طاجيكستان والتشكيلة المتوقعة في كأس آسيا 2024

وطن- يلتقي منتخب قطر ضد طاجيكستان، الأربعاء، في افتتاح الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس آسيا 2024، المقامة على أرضية ملعب ( استاد البيت).

وستبدأ مباراة قطر وطاجيكستان في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

موعد مباراة قطر ضد طاجيكستان

فيما ستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة الرابعة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً.

ثاني مباريات #العنابي 🇶🇦 في #كأس_آسيا2023 . ⚽️ طاجيكستان 🆚 قطر

🗓️ الأربعاء 17 يناير 2024

⏰ 17:30 بدايـة المـبـاراة

🏟️ اســتـــاد الـبـــيــــت#فالنا_الفوز💪 pic.twitter.com/N5Bz0J4Epm — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) January 15, 2024

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد طاجيكستان

وستبث وقائع مجريات أحداث مباراة قطر وطاجيكستان في منافسات بطولة كأس أمم آسيا 2024 لدور المجموعات، على شبكة قنوات (beIN sport AFC)، الناقلة لأحداث البطولة الآسيوية بنسختها ال18.

وستنقل المباراة على قناة (beIN ASIAN CUP 1)، بتردد على القمر الصناعي 12188، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

وسيعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا المنتخبين في منافسات بطولة كأس آسيا 2024، المعلق الرياضي اليمني حسن الهيدروس.

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تشكيلة مباراة قطر ضد طاجيكستان

وسيدخل المدرب الإسباني ماركيز لوبيز، المدير الفني للعنابي القطري أمام منتخب طاجيكستان، بتشكيلة أساسية متوقعة في بطولة كأس آسيا 2024، كما يلي:

حراسة المرمى: مشعل برشم، سعد الشيب.

دفاع العنابي: بوعلام خوخي، بيدرو ميغيل، همام الأمين، لوكاس ميندز.

خط الوسط: أحمد فتحي، حسن الهيدوس، عبد العزيز حاتم، علي أسد.

مركز الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي.

ترتيب منتخب قطر في كأس آسيا 2024

ويتصدر منتخب قطر جدول ترتيب المجموعة الأولى من منافسات بطولة كأس آسيا 2024 برصيد 3 نقاط، كما وبفارق نقطتين عن الوصيف الصين صاحب المركز الثاني بنقطة واحدة.

#العنابي 🇶🇦 في صدارة المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الأولى من بطولة #كأس_آسيا2023 💪 pic.twitter.com/0FO6DxULME — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) January 13, 2024

وجاء المنتخب المنافس طاجيكستان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما يتذيل لبنان في أدنى جدول الترتيب بدون أي نقاط.