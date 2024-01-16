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موعد مباراة المغرب ضد تنزانيا والتشكيلة في كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

بقلم
تدريبات منتخب المغرب

وطن- يلتقي منتخب المغرب أمام منافسه تنزانيا، الأربعاء، مع نهاية منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار على ملعب (سان بيدرو).

وستنطلق مباراة المغرب ضد تنزانيا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر.

موعد مباراة المغرب ضد تنزانيا

كما وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، في تمام الساعة السابعة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

معلق مباراة المغرب ضد تنزانيا

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة المغرب ضد تنزانيا، عبر شبكة قنوات (beIN sports AFCON)، الناقلة للبطولة القارية الإفريقية بنسختها ال34.

وستبث المباراة على قناة (BeIN Sports AFCON 1 Live)، بتردد على القمر الصناعي 12245، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب عمودي (رأسي)، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

كما وسيعلق على أحداث مباراة المغرب ضد تنزانيا، المعلق الرياضي جواد بده.

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تشكيلة مباراة المغرب ضد تنزانيا

وسيدخل المدرب المغربي وليد الركراكي، المباراة أمام نظيره منتخب تنزانيا في منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع التشكيلة: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، رومان سايس، نايف أكراد (يونس عبد الحميد).

خط الوسط: سفيان أمرابط، أمين حارث، عز الدين أوناحي، سليم أملاح.

منتخب المغرب
تدريبات منتخب المغرب

مركز الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري (أيوب الكعبي).

ويلعب منتخب المغرب (أسود الأطلس) ضمن منافسات المجموعة السادسة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، برفقة كلاً من المنتخبات تنزانيا وزامبيا و الكونغو الديمقراطية.

وتستضيف ساحل العاج (كوت ديفوار) منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، من ال13 من شهر يناير الجاري، وستختتم فعاليات البطولة القارية في ال11 من شهر فبراير القادم.

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