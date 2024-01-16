كوب واحد كفيل بتغيير شكل جسمك.. تعرفوا على الوصفة السحرية

وطن- تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة بشكل جيد، يساعدك في التخلص من الوزن الزائد، وخاصة دهون البطن، نظرًا لأن العملية طويلة.
فإننا نبحث دائمًا عن العلاجات المنزلية والجرعات التي قد تساعد في تسريع عملية فقدان الوزن وحرق الدهون بشكل فعال.
هناك العديد من المكونات المذهلة في أي مطبخ يمكنها المساعدة في التخلص من الكيلوغرامات.
ونستعرض لكم في المقال التالي وصفة من الوصفات المنزلية التي ستساعدكم في التخلص من دهون البطن بشكل سريع.
هذه الوصفة هي العسل وماء القرفة لتقليل دهون البطن، وإليكم كيفية تحضيرها:
أحضروا كوبا من الماء المغلي وأضيفوا عودا من القرفة إليها.
بدلا من ذلك، يمكن إضافة نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة، ومزجه جيدًا وتركه ينضج، ثم رفعه عن النار وتركه يبرد.
أضيفوا ملعقة صغيرة من العسل إليها واخلطوها مرة أخرى.
يمكنكم أيضًا إضافة عصير الليمون لجعل الماء أكثر صحة لتقليل دهون البطن.
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أطعمة ووجبات يجب الابتعاد عنها
إلى جانب هذه الصفة، يجب الابتعاد عن عدد من الأطعمة التي تسبب دهون البطن، مثل:
- الآيس كريم: يمكنك الحصول على بعض الكالسيوم من الآيس كريم. لكنك تحصل أيضا على 230 سعرة حرارية لكل نصف كوب، وهذا فقط للفانيليا العادية، بدون أية إضافات.
- الشيبس: 15 قطعة تحتوي على 160 سعرة حرارية.
- اللحوم الحمراء الدهنية: الدهون في اللحوم تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية. أضف إلى ذلك ما تأكله معها من بطاطا وصلصلات.
- بيتزا اللحم: البيتزا يمكن أن تكون صحية. ولكن إذا كنت تحب الإضافات مثل النقانق واللحم فيمكن أن تحتوي قطعة واحة من البيتزا على أكثر من 300 سعرة حرارية.
- البطاطس المقلية: هل تريد بعض البطاطس المقلية في وجبتك؟ معظمنا يفعل ذلك، دون أن يعلم أن طلبا كبيرا منها يمكن أن يحتوي على مقدار كبير من السعرات الحرارية.
- مشروبات الصودا: علبة من الصودا العادية تحتوي على 250 سعرة حرارية.
- المعجنات والكعك: تحتوي على كربوهيدرات معالجة وسعرات حرارية عالية.
- الزبادي المنكه: عادة ما يحتوي على مقدار كبير من السكر.
- عصائر الفاكهة ومشروبات الطاقة: ترتبط بزيادة الدهون الحشوية في البطن.
- الفطائر المحلاة ” الدوناتس”: تحتوي قطعة الدونات التقليدية على 260 سعرة حرارية.