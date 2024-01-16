كوب واحد كفيل بتغيير شكل جسمك.. تعرفوا على الوصفة السحرية

وطن- تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة بشكل جيد، يساعدك في التخلص من الوزن الزائد، وخاصة دهون البطن، نظرًا لأن العملية طويلة.

فإننا نبحث دائمًا عن العلاجات المنزلية والجرعات التي قد تساعد في تسريع عملية فقدان الوزن وحرق الدهون بشكل فعال.

هناك العديد من المكونات المذهلة في أي مطبخ يمكنها المساعدة في التخلص من الكيلوغرامات.

ونستعرض لكم في المقال التالي وصفة من الوصفات المنزلية التي ستساعدكم في التخلص من دهون البطن بشكل سريع.

هذه الوصفة هي العسل وماء القرفة لتقليل دهون البطن، وإليكم كيفية تحضيرها:

أحضروا كوبا من الماء المغلي وأضيفوا عودا من القرفة إليها.

بدلا من ذلك، يمكن إضافة نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة، ومزجه جيدًا وتركه ينضج، ثم رفعه عن النار وتركه يبرد.

أضيفوا ملعقة صغيرة من العسل إليها واخلطوها مرة أخرى.

يمكنكم أيضًا إضافة عصير الليمون لجعل الماء أكثر صحة لتقليل دهون البطن.

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أطعمة ووجبات يجب الابتعاد عنها

إلى جانب هذه الصفة، يجب الابتعاد عن عدد من الأطعمة التي تسبب دهون البطن، مثل: