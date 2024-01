طقوس “الدجاجة البيضاء” لجنود الاحتلال في غزة للتطهر من المجازر!(فيديو)

وطن – تتواصل حماقات الاحتلال وجنوده بالتزامن مع جرائمهم الوحشية المستمرة في غزة، وآخرها ظهورهم بمقطع مصور وهم يقومون بطقوس تلمودية ويمكس مجموعة منهم بدجاجة ويضعونها فوق رؤوسهم اعتقاداً منهم أن ذنوبهم ستنتقل إليها، حسب الخرافة اليهودية.

وأظهر المقطع المتداول في منصات التواصل جندي صهيوني وهو يمسك بدجاجة ويمررها على رأسه قبل إعطائها لجندي آخر.

ويعتقد جنود الاحتلال واليهود عموماً أن الدجاج الأبيض هو الوسيلة المناسبة للتطهير من الخطايا و الذنوب.

Those whom Balfour gave a state at the expense of our blood, whom the world demands a 2-state solution with them. How dirty this world is. They swam in the blood of 25 thousand people & they made a chicken bear their sins!#IsraeliNewNazism pic.twitter.com/7fwiAH86v1

— محمد الوليدي (@mdalwalidi) January 16, 2024