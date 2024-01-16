طقوس “الدجاجة البيضاء” لجنود الاحتلال في غزة للتطهر من المجازر!(فيديو)

وطن – تتواصل حماقات الاحتلال وجنوده بالتزامن مع جرائمهم الوحشية المستمرة في غزة، وآخرها ظهورهم بمقطع مصور وهم يقومون بطقوس تلمودية ويمكس مجموعة منهم بدجاجة ويضعونها فوق رؤوسهم اعتقاداً منهم أن ذنوبهم ستنتقل إليها، حسب الخرافة اليهودية.

وأظهر المقطع المتداول في منصات التواصل جندي صهيوني وهو يمسك بدجاجة ويمررها على رأسه قبل إعطائها لجندي آخر.

ويعتقد جنود الاحتلال واليهود عموماً أن الدجاج الأبيض هو الوسيلة المناسبة للتطهير من الخطايا و الذنوب.

Those whom Balfour gave a state at the expense of our blood, whom the world demands a 2-state solution with them. How dirty this world is. They swam in the blood of 25 thousand people & they made a chicken bear their sins!#IsraeliNewNazism pic.twitter.com/7fwiAH86v1 — محمد الوليدي (@mdalwalidi) January 16, 2024

آخر حماقات الصهاينة في غزة

وتشترط الطريقة التلمودية أن تكون الدجاجة بيضاء وتُمسَك جيداً، ويلوَّح بها فوق الرأس 3 مرات.



ويمارس كثيرون في إسرائيل هذا الطقس في الشارع علناً في احتفالاتهم المعروفة باسم “كاباروت” تطهيراً من خطاياهم كما يعتقدون.

ووصف المتابعون تلك التصرفات بأنها آخر حماقات الصهاينة في القطاع الفلسطيني المحاصر.

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ونشر الكاتب محمد الوليدي الفيديو وعلق عليه: “أولئك الذين أعطاهم بلفور دولة على حساب دماءنا، والذين يطالبهم العالم بحل الدولتين. كم هو قذر هذا العالم. سبحوا بدماء 25 ألف إنسان وجعلوا دجاجة تحمل خطاياهم!”.

وأكد أحد المتابعين في سياق تعليقه أن: “الآلاف من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المنتشرين في ساحة المعركة لا يستطيعون إيجاد السلام داخل أنفسهم بسبب الشعور بالذنب”.

وذكرت إحدى المعلقات أن ذلك يشبه: “فكرة جعل المسيح يحمل خطايا المسيحيين بـ الصلب”.