حبيبة ابن كريستيانو رونالدو تظهر معه لأول مرة في السعودية .. شاهدوا جمالها

وطن – وثّق مقطع فيديو انتشر على نطاقٍ واسع بمنصات التواصل الإجتماعي، ما قيل إنه الظهور الأول لحبيبة ابن كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

وفي الفيديو المتداول، يظهر كريستيانو رونالدو جونيور، في مدرجات ملعب “الأول بارك” الخاص بنادي النصر في مدينة الرياض، خلال متابعته لقاء كأس السوبر الإسباني بين نادي برشلونة وريال مدريد والذي انتهى بفوز الملكي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وظهرت في المقطع فتاة، قال متابعون إنها حبيبة ابن كريستيانو رونالدو، وهي تجلس معه في مدرجات الملعب لمتابعة اللقاء، بينما لفت جمالها انتباه المعلقين على الفيديو المتداول، وقال البعض إنها تشبه شريكة والده عارضة الأزياء جورجينا رودريغز.

ابن كريستيانو رونالدو

وولد كريستيانو جونيور الابن البكر للنجم البرتغالي يوم 17 يونيو/تموز 2010 في مدينة سان دييغو الأمريكية بولاية كاليفورنيا.

وبعد 13 عاماً من ولادته، نشرت صحيفة mundodeportivo الإسبانية صورة قالت إنها يمكن أن تكون لأم كريستيانو جونيور الحقيقية، حيث يظهر في الصورة كريستيانو رونالدو مع السيدة على أحد الشواطئ خلال إحدى عطلاتها الصيفية.

واستدركت الصحيفة فكتبت: “لا تزال هذه مجرد تكهنات منتشرة بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت يحرص فيه الجميع على معرفة هوية هذه السيدة”.

ورغم ما ذكرته mundodeportivo فإنّ هوية والدة ابن رونالدو بحسب -صحيفة mirror البريطانية- سابقاً، طالبة إنجليزية من أصول أمريكية، كانت تبلغ من العمر حينها 20 عاما، وتعرف عليها النجم البرتغالي أثناء فترته الأولى مع مانشستر يونايتد، وقابلها الدون ليلة واحدة فقط.

وحين علم رونالدو بحمل الفتاة، طلب من وكيل أعماله خورخي مينديز إجراء فحص إثبات النسب (DNA)، للتأكد من نسب الجنين، وهو ما تم بالفعل، وحينما أنجبت له “جونيور”، اشترى كريستيانو الأب صمت الفتاة، ودفع لها مبلغ 10 ملايين يورو، شريطة إخفاء هويتها بشكل كامل، وعدم التواصل أبدا مع ابنها، أو الحديث معه ولو على سبيل المصادفة.

وتؤكد الصحيفة وجود بند في العقد الموقع بين محامي رونالدو وهذه المرأة لا يسمح لها بإخبار أي شخص بأنها الأم حتى عائلتها.

وحتى هذه اللحظة فإن كريستيانو جونيور لا يعرف من هي والدته.

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وقال رونالدو في فيلم وثائقي تم عرضه عام 2015: “سأخبره بالأمر عندما أشعر أن الوقت مناسب، عندما يكون في العاشرة أو 11 أو 18، لا أعرف، يتكهن الناس أنني كنت مع هذه الفتاة أو تلك أو أن هناك أما بديلة، لم أخبر أحدا ولن أفعل ذلك”.