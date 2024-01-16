الرئيسية » الهدهد » “تكتيك جديد” للقسام يُبيد جنود الاحتلال بالجملة.. شاهد ما تبقى منهم

“تكتيك جديد” للقسام يُبيد جنود الاحتلال بالجملة.. شاهد ما تبقى منهم

بقلم
استهداف مزدوج لناقلة جند إسرائيلية يفتك بجنود الاحتلال على تخوم حي الشيخ رضوان

وطن – نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء، مشاهد جديدة وثقت جانبا من المعارك الضارية التي تخوضها ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتكبده خسائر فادحة غير مسبوقة في تاريخه داخل قطاع غزة المحاصر.

المشاهد الجديدة التي بثها الإعلام العسكري للقسام، وثقت عملية استهداف مزدوج لناقلة جند إسرائيلية.

حيث تم تفجير عبوة “شواظ” بالناقلة، وبعد ذلك استهدفها مقاتل قسامي آخر بقذيفة “الياسين 105″، على تخوم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

استهداف مزدوج لناقلة جند إسرائيلية

وتظهر اللقطات انفجارا شديدا وتطاير أجزاء ناقلة الجند الإسرائيلية التي تحولت إلى كتلة لهب في ثوان، وقتل كل من بداخلها.

ويثبت ذلك عرض عناصر القسام في ذات المقطع لعدد من القلائد المعدنية لجنود الاحتلال ـ بطاقات تعريفهم ـ، والتي يظهر من الفيديو أن عددها 10. ما يعني أنه قُتل بهذه العملية عشرة جنود إسرائيليين على الأقل.

  • اقرأ أيضا:
“ولا جبان طلع”.. مقاتل قسامي يوثق رعب جنود الاحتلال أثناء استهدافهم (فيديو)

ورغم العدوان الوحشي المستمر على قطاع غزة حتى الآن وارتفاع عدد الشهداء والمصابين الفلسطينيين، إلا أن المقاومة لا تزال تظهر بكامل قوتها وثباتها ومستمرة في تكبيد الاحتلال خسائر ضخمة.

وأربكت هذه الخسائر في العتاد والأرواح والاقتصاد الاحتلال وداعميه الغربيين الذين يبحثون حاليا عن أي مخرج من هذه الحرب، بعد فشل إسرائيل في تحقيق أي هدف من الأهداف التي أعلنتها للعملية البرية، سواء القضاء على عناصر حماس أو تحرير الأسرى لديها.

قد يعجبك أيضاً

استهداف مزدوج لناقلة جند إسرائيلية يفتك بجنود الاحتلال على تخوم حي الشيخ رضوان

“تكتيك جديد” للقسام يُبيد جنود الاحتلال بالجملة.. شاهد ما تبقى منهم

طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي .. توقع ليلى عبداللطيف يصيب وصدمة للجمهور!

لاعبو ريال مدريد يتعرضون للسرقة في الرياض والشرطة تعتقل 4 سعوديين

لاعبو ريال مدريد يتعرضون للسرقة في الرياض والشرطة تعتقل 4 سعوديين (فيديو)

تدريبات منتخب المغرب

موعد مباراة المغرب ضد تنزانيا والتشكيلة في كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

أسير إسرائيلي سابق لدى حماس يكشف عن تعلمه "التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل"

“بالتسبيح والتكبير”.. أسير سابق لدى حماس يفاجئ مذيعة قناة عبرية (فيديو)

وزير الخارجية السعودي يؤكد التطبيع مع إسرائيل إذا تم حل الأزمة الفلسطينية

وزير الخارجية السعودي:”بالتأكيد نريد التطبيع مع إسرائيل” (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior