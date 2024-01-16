“تكتيك جديد” للقسام يُبيد جنود الاحتلال بالجملة.. شاهد ما تبقى منهم

وطن – نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء، مشاهد جديدة وثقت جانبا من المعارك الضارية التي تخوضها ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتكبده خسائر فادحة غير مسبوقة في تاريخه داخل قطاع غزة المحاصر.

المشاهد الجديدة التي بثها الإعلام العسكري للقسام، وثقت عملية استهداف مزدوج لناقلة جند إسرائيلية.

حيث تم تفجير عبوة “شواظ” بالناقلة، وبعد ذلك استهدفها مقاتل قسامي آخر بقذيفة “الياسين 105″، على تخوم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

استهداف مزدوج لناقلة جند إسرائيلية

وتظهر اللقطات انفجارا شديدا وتطاير أجزاء ناقلة الجند الإسرائيلية التي تحولت إلى كتلة لهب في ثوان، وقتل كل من بداخلها.

ويثبت ذلك عرض عناصر القسام في ذات المقطع لعدد من القلائد المعدنية لجنود الاحتلال ـ بطاقات تعريفهم ـ، والتي يظهر من الفيديو أن عددها 10. ما يعني أنه قُتل بهذه العملية عشرة جنود إسرائيليين على الأقل.

اقرأ أيضا:

ورغم العدوان الوحشي المستمر على قطاع غزة حتى الآن وارتفاع عدد الشهداء والمصابين الفلسطينيين، إلا أن المقاومة لا تزال تظهر بكامل قوتها وثباتها ومستمرة في تكبيد الاحتلال خسائر ضخمة.

وأربكت هذه الخسائر في العتاد والأرواح والاقتصاد الاحتلال وداعميه الغربيين الذين يبحثون حاليا عن أي مخرج من هذه الحرب، بعد فشل إسرائيل في تحقيق أي هدف من الأهداف التي أعلنتها للعملية البرية، سواء القضاء على عناصر حماس أو تحرير الأسرى لديها.