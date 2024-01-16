بعد بنزيما.. استبعاد لاعب جديد من معسكر تدريب الاتحاد السعودي

وطن- قرر الأرجنتيني مارسيلو غالاردو مدرب الاتحاد السعودي لكرة القدم، استبعاد اللاعب زكريا هوساوي من معسكر تدريب الفريق في مدينة دبي، استعداداً لموسم النصف الثاني من الدوري السعودي خلال فترة التوقف الدولي.

وقالت تقارير صحفية سعودية، بأن النجم السعودي زكريا هوساوي مدافع الاتحاد السعودي، لم يتمكن من الالتحاق بمعسكر تدريب الاتحاد في دبي، ومدرب الفريق غالاردو رفض اعتذاره وطلبه بالانضمام إلى صفوف العميد في المعسكر التحضيري للنصف الثاني من الموسم.

استبعاد زكريا هوساوي

وأشارت الصحيفة، بأن المدرب غالاردو قرر أن يخوض اللاعب هوساوي التدريب بعد استبعاده مع الفئات السنية (الرديف)، وبالتالي لن يكون متواجد مع صفوف الفريق في النصف الثاني من الموسم مثلما حدث مع الفرنسي كريم بنزيما الذي استبعد لتكرار غيابه عن التدريبات مع الفريق بدون إذن.

وختمت، مدرب الاتحاد السعودي الحالي غالاردو، يقوم بفرض عقوبات على اللاعبين تحت أسباب انضباطية وتأديبية بعد تراجع مستواه في كافة المسابقات هذا الموسم.

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بنزيما خارج معسكر تدريب الاتحاد السعودي

وكان المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، قد قرر استبعاد الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما من المعسكر التدريب للعميد في دبي خلال فترة التوقف الدولي، نتيجة غياب اللاعب عن 3 حصص تدريبية على التوالي دون الحصول على إذن مسبق.

فيما تحدث تقارير أخري، عن احتمالية رحيل كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني عن صفوف نادي الاتحاد السعودي في سوق الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة كحد أدنى، بسبب عدم انسجام اللاعب مع الفريق وتراجع مستواه على صعيد التهديف.

ويحتل فريق الاتحاد السعودي حامل اللقب السابق المركز السابع من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر الهلال برصيد 53 نقطة للموسم الجاري.