“الفتاة الدجاجة”.. اعتقال عروس ليلة زفافها وأغرب قضية سرقة! (فيديو)

وطن – كشف موقع “نيويورك بوست” الأمريكي عن أغرب قضية سرقة في المكسيك، تجسدت باعتقال الشرطة لعروس ملقبة “بالدجاجة” لأنها تسرق الدجاج فيما لاذ زوجها بالفرار وهو من المتورطين مع العصابة والملقب أيضا “بالفأر”.

وقال الموقع إنه تم إلقاء القبض على عروس في المكسيك تدعى نانسي بتهمة الابتزاز في يوم زفافها، وتم نقلها إلى السجن بفستانها الأبيض قبل أن تتمكن حتى من قطع كعكة الزفاف.

ما بقي دجاج 🐓 في المكسيك الا وسرقته pic.twitter.com/fhXD67eSQ3 — 👁️‍🗨️Ahmad🇸🇦 (@I0S_3) January 16, 2024



وشوهدت المشتبه بها وهي ترتدي فستانًا أبيض وتم تصفيد يديها واقتيادها إلى مكتب المدعي العام.

فيما لاذ زوجها الذي يدعى “كليمنتي” بالفرار من الكنيسة التي حضر فيها حفل الزفاف أواخر ديسمبر/كانون الأول 2023.

المكسيك… القبض على فتاة في يوم زواجها وهي ترتدي فستان الزفاف والأصفاد في يديها. المرأة الملقبة (بالدجاجة) ترأس عصابة مع زوجها وتخصصوا في سرقة الدجاج من المحلات وخطفت 4 رجال سابقاً يملكون محلات دواجن وسرقت دجاجهم وبيضهم. العريس الملقب (بالفأر) هرب من القاعة والبحث جارٍ عنه. pic.twitter.com/KohxY0IIz4 — إياد الحمود (@Eyaaaad) January 16, 2024

ابتزاز تجار الدجاج

واتُهم الزوجان بابتزاز تجار الدجاج بالقرب من “مكسيكو سيتي” واختطاف أربعة عمال من متجر للدواجن. ولاحقاً اعتقلت السلطات ستة أشخاص لتورطهم في عملية الاحتيال.

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وقالت السلطات: “إن ابتزاز شركات الدواجن والبيض تسبب بخسائر تزيد عن 37.2 مليون جنيه إسترليني (800 مليون بيزو مكسيكي أو حوالي 47 مليون دولار) للجماعات الإجرامية”،

ولقيت الحادثة تفاعلاً من رواد منصات التواصل وتعليقات منها ما ذكره أحمد: “ما بقي دجاج في المكسيك إلا وسرقته”.

وكتب متابع آخر: “اللي يضحك كان من أحد المدعوين الذي قال “أعتقد أن العريس كان خائفاً من أن يتحول إلى دجاجة إذا بقي في حفل الزفاف”.

وتساءل فيصل الناصر عن الحادثة: “كيف ترأس عصابة مع زوجها وقبضوا عليهم في يوم زواجهم”.