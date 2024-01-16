السعودية تفوز على عمان في بطولة كأس آسيا 2024.. شاهد أهداف المباراة

وطن- فاز منتخب السعودية على نظيره عمان بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، الثلاثاء، مع ختام منافسات الجولة الأولى من كأس آسيا 2024 لدور المجموعات على ملعب (استاد خليفة).

وافتتح منتخب عمان أولى أهداف المباراة داخل مرمى شباك منافسه منتخب السعودية عن طريق اللاعب صلاح اليحيائي في الدقيقة ال14 من ركلة جزاء.

مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2024

وأدرك منتخب السعودية هدف التعادل في الدقيقة ال78 من توقيع اللاعب عبد الرحمن غريب، قبل أن يسجل علي البليهي هدف الفوز للأخضر السعودي في الدقيقة ال90+6 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة.

وتفوق المنتخب السعودي (الخضر) على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة أمام نظيره منتخب عمان، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 12 تسديدة والاستحواذ بنسبة 66%.

على عكس منتخب عمان الذي وصلت عدد تسديداته إلى 4 تسديدات فقط، والاستحواذ على الكرة بنسبة 34%.

تشكيلة منتخب عمان ضد السعودية

ودخل المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المباراة القوية أمام منتخب السعودية، بتشكيلة أساسية مع نهاية الجولة الأولى من منافسات كأس آسيا 2024 قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.

دفاع التشكيلة: أرشد العلوي، خالد البريكي، أحمد الخميسي، أحمد الكعبي.

مركز الوسط: جميل اليحمدي، عبد الله فواز، حارب السعدي، صلاح اليحيائي.

خط الهجوم: عصام الصبحي، محسن الغساني.

اقرأ أيضاً:

تشكيلة منتخب السعودية ضد عمان

ولعب المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المباراة أمام نطيره عمان بتشكيلة أساسية في منافسات بطولة كأس آسيا 2024، كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

دفاع التشكيلة: علي آل البليهي، علي العوجامي، حسان تمبكتي.

خط الوسط: ناصر الدوسري، محمد كانو، سامي النجعي، عبد الله الخبيري، سعود عبد الحميد.

مركز الهجوم: سالم الدوسري، صالح الشهري.

ترتيب مجموعة السعودية وعمان في كأس آسيا 2024

ويعتلي منتخب تايلاند صدارة ترتيب المجموعة السادسة من منافسات بطولة كأس آسيا 2024 قطر برصيد 3 نقاط، متساوياً بها مع الوصيف السعودية صاحب المركز الثاني بذات النقاط.

وجاء منتخب عمان وقرغيزستان في المركزين الثالث والرابع بدون أي من النقاط مع نهاية الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات للبطولة الآسيوية.