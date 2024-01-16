الإثنين الأزرق.. اليوم الأكثر كآبة في العام!

وطن- يعد يوم الإثنين صعبا بالنسبة للكثيرين نظرا لكونه أول أيام أسبوع العمل أو الدراسة. ولا يحبذ الكثير من الناس يوم الإثنين وكثيرا ما يتذمرون منه ومن “بؤسه”.

لكن هل سمعتم عن “الإثنين الأزرق” وهو اليوم الأكثر بؤسا والأكثر كآبة في العام؟

“الاثنين الأزرق” هو ثالث يوم إثنين من شهر يناير/ جانفي، ويوصف على نطاق واسع بأنه “اليوم الأكثر كآبة في العام”.

ووافق يوم “الاثنين الأزرق” هذا العام 15 يناير.

ويرجع تسمية ثالث إثنين من شهر يناير بالإثنين الأزرق نظرا لليالي الشتاء الباردة والضغوطات المالية والعودة إلى العمل بعد أسابيع من الاحتفالات بالكريسماس ورأس السنة.

وهو ما جعل هذه الفترة يائسة ومحبطة مع العديد من المشاعر السلبية الأخرى.

من وراء تسمية الإثنين الأزرق؟

وقد تمت صياغة هذا المفهوم من قبل عالم النفس ومدرب الحياة كليف أرنال الذي أعلن أن يوم “الإثنين الأزرق” هو اليوم الأكثر كآبة في العام.

ونشرت الفكرة في بيان صحفي صدر عام 2005 لشركة سفر بريطانية، تسمى “سكاي ترافيل”، التي لم تعد موجودة الآن، والتي ادعت أنها استخدمت معادلة رياضية لحساب هذا التاريخ.

ويبدو أن الإصدار الأصلي قد كتبه أرنال، وهو مدرس في مركز التعلم مدى الحياة بجامعة كارديف.

وكان في البداية أداة تسويقية ترويجية لتشجيع الأشخاص على حجز العطلات.

وعلى الرغم من عدم وجود أدلة علمية تدعم نظرية “الإثنين الأزرق“، إلا أنه يتم حساب هذا اليوم باستخدام سلسلة من العوامل في صيغة رياضية (وليست علمية).

وتتمثل في الطقس ومستوى الديون، ومقدار الوقت الذي مضى على احتفالات ديسمبر، ومستويات التحفيز المنخفضة، والوقت الذي مضى على أول قرار فاشل في العام الجديد، والشعور بالحاجة إلى تولي المسؤولية.

ومع ذلك، رفض العديد من الأكاديميين الفكرة ووصفوها بأنها مجرد “هراء”.

ووفقا للدكتور دين بورنيت، المدرس في قسم الطب النفسي وعلم الأعصاب السريري بجامعة كارديف فإن: “هناك الكثير من الأسباب التي تجعلنا نعتقد أن معادلة الاثنين الأزرق مجرد هراء.

أولا، لم تكن المعادلة نتيجة لبعض الدراسات النفسية التي أجراها مختبر حسن السمعة، بل أجرتها شركة سفر، والتي بحثت بعد ذلك عن طبيب نفساني ليضع اسمه عليها، لجعلها تبدو ذات مصداقية. فهو يجمع بين الأشياء التي ليس لها طريقة قابلة للقياس للجمع بينها”.