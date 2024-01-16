الرئيسية » حياتنا » أهم الإشارات والدلالات للغة العيون في علم النفس

أهم الإشارات والدلالات للغة العيون في علم النفس

بقلم
أهم الإشارات والدلالات للغة العيون في علم النفس

وطن- تعد العيون أهم جزء في لغة الجسد، حيث أنها تمكنك من قراءة الشخص الذي أمامك والتعرف على شخصيته من خلال العديد من الحركات والإشارات التي يقوم بها.

تكشف العين الابتسامة الزائفة، حيث أن الابتسامة النابعة من القلب تؤدي إلى تضييق العين مع تشكل خطوط حولها.

كما تتسع العين عند اهتمامك بشخص ما أو بموضوع ما.

عند قيام الشخص بالنظر إلى جبينك أو تجنب النظر إلى وجهك يدل على عدم اهتمامه بما تقول.

إن غرغرة العين دليل على عدم ارتياح الشخص، كما ويقوم بفرك عينيه لتغطية الأمر.

كذلك عندما يكون هناك شخص يخبرك بأمر ما مع النظر المبالغ فيه إلى عينيك فأنه بالتأكيد كاذباً ويحاول ترقب ردة فعلك.

إن النظر للأعلى له دلالتين، إما الإحساس بالملل أو يدل على التفكير واستدعاء الذاكرة، بالإضافة إلى تفكيره بما يسمعه جيداً.

أما النظر للجهة العلوية اليسرى دليل على ربط المعلومات بموقف أو شعور أو تذكر صوت ما.

  • اقرأ أيضا:
حقيقة صادمة عن أصحاب العيون الزرقاء!!

بينما النظر للجهة العلوية اليمنى دليل على معالجة منطقية المعلومة أو تذكر حادثة سابقة.

ويدل النظر للأسفل على الحزن والندم وعدم الراحة، بينما يدل على الاحترام عند بعض الشعوب.

إن النظر بشكل جانبي دلالة على عدم اهتمام الشخص بما تقول أو انزعاجه منه.

كذلك فإن الرمش من 6 إلى 10 مرات يدل على إعجاب الشخص وانجذابه إليك.

إن النظر بشكل مباشر إلى الشخص الذي أمامك سيجعله يشعر بثقتك بنفسك وبالتالي سوف تكسب ثقته.

عند تجنب الشخص النظر إليك يبين أنه محرج من الموضوع المتحدث به.

عند رفع الحواجب مع توسع العينين دليل على الاستغراب واستنكار ما يُقال.

إن المرأة لها القدرة على قراء العيون أكثر من الرجل، لذا تميل النساء إلى التحدث وجهاً لوجه بينما يميل الرجال إلى التحدث جنباً إلى جنب.

قد يعجبك أيضاً

انتقال حنبعل المجبري إلى إشبيلية

التونسي حنبعل المجبري إلى صفوف إشبيلية.. وهذه تفاصيل الصفقة (صور)

انسحاب الجيش من غزة

جيش الاحتلال يستعجل الخروج من جنوب غزة.. مصدر بالمقاومة يكشف تفاصيل مثيرة

أهم الإشارات والدلالات للغة العيون في علم النفس

أهم الإشارات والدلالات للغة العيون في علم النفس

زكريا هوساوي

بعد بنزيما.. استبعاد لاعب جديد من معسكر تدريب الاتحاد السعودي

حمد بن جاسم

تعليق ناري من الشيخ حمد بن جاسم على فكرة إدارة الدول العربية لغزة بعد الحرب

كوب واحد كفيل بتغيير شكل جسمك.. تعرفوا على الوصفة السحرية

كوب واحد كفيل بتغيير شكل جسمك.. تعرفوا على الوصفة السحرية

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior