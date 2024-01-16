أهم الإشارات والدلالات للغة العيون في علم النفس

وطن- تعد العيون أهم جزء في لغة الجسد، حيث أنها تمكنك من قراءة الشخص الذي أمامك والتعرف على شخصيته من خلال العديد من الحركات والإشارات التي يقوم بها.

تكشف العين الابتسامة الزائفة، حيث أن الابتسامة النابعة من القلب تؤدي إلى تضييق العين مع تشكل خطوط حولها.

كما تتسع العين عند اهتمامك بشخص ما أو بموضوع ما.

عند قيام الشخص بالنظر إلى جبينك أو تجنب النظر إلى وجهك يدل على عدم اهتمامه بما تقول.

إن غرغرة العين دليل على عدم ارتياح الشخص، كما ويقوم بفرك عينيه لتغطية الأمر.

كذلك عندما يكون هناك شخص يخبرك بأمر ما مع النظر المبالغ فيه إلى عينيك فأنه بالتأكيد كاذباً ويحاول ترقب ردة فعلك.

إن النظر للأعلى له دلالتين، إما الإحساس بالملل أو يدل على التفكير واستدعاء الذاكرة، بالإضافة إلى تفكيره بما يسمعه جيداً.

أما النظر للجهة العلوية اليسرى دليل على ربط المعلومات بموقف أو شعور أو تذكر صوت ما.

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بينما النظر للجهة العلوية اليمنى دليل على معالجة منطقية المعلومة أو تذكر حادثة سابقة.

ويدل النظر للأسفل على الحزن والندم وعدم الراحة، بينما يدل على الاحترام عند بعض الشعوب.

إن النظر بشكل جانبي دلالة على عدم اهتمام الشخص بما تقول أو انزعاجه منه.

كذلك فإن الرمش من 6 إلى 10 مرات يدل على إعجاب الشخص وانجذابه إليك.

إن النظر بشكل مباشر إلى الشخص الذي أمامك سيجعله يشعر بثقتك بنفسك وبالتالي سوف تكسب ثقته.

عند تجنب الشخص النظر إليك يبين أنه محرج من الموضوع المتحدث به.

عند رفع الحواجب مع توسع العينين دليل على الاستغراب واستنكار ما يُقال.

إن المرأة لها القدرة على قراء العيون أكثر من الرجل، لذا تميل النساء إلى التحدث وجهاً لوجه بينما يميل الرجال إلى التحدث جنباً إلى جنب.