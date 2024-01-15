“هي قضية الشرفاء”.. تضامن لاعب المنتخب الأردني محمود مرضي مع فلسطين في كأس آسيا 2024 قطر (فيديو)

وطن- تضامن لاعب المنتخب الأردني محمود مرضي مع فلسطين، بعد تسجيله الهدف للنشامى داخل مرمى ماليزيا في أولى مواجهاته بمنافسات كأس آسيا 2024 قطر لدور المجموعات، على أرض ملعب (استاد الجنوب) في العاصمة القطرية الدوحة.
ورفع لاعب النشامى الأردني شعاراً داعماً للقضية الفلسطينية دونه على قميصه “هي قضية الشرفاء”، مع إشارة النصر خلال احتفاله بتسجيل الهدف الأول للمنتخب الأردني في شباك مرمى ماليزيا ببطولة كأس آسيا 2024 قطر.
تضامن لاعب المنتخب الأردني محمود مرضي مع فلسطين
ويظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضامن اللاعب محمود مرضي وزملائه لفلسطين برفع إشارة النصر، خلال الاحتفال بأولى أهدافهم في مباراة الأردن وماليزيا في منافسات كأس آسيا 2024 لدور المجموعات.
وشهدت مدرجات ملعب (استاد الجنوب) رفع جماهير المنتخب الأردني (النشامى)، الأعلام الفلسطينية دعماً ومساندة الشعب الفلسطيني خلال مباراة منتخب بلادها أمام ماليزيا في منافسات كأس آسيا 2024، إثر الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال101.
هدف |
منتخب الأردن يتقدم 1 – 0 على ماليزيا عن طريق محمود المرضي في الدقيقة 12 #هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/1QH4E8bLd0
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 15, 2024
وارتقى أكثر من 23 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء، وأصيب نحو 60 ألف آخرين بجراح مختلفة، وفق آخر تقرير صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وإلى الآن.
شوف|
بكاميرا خاصة من المدرجات.. فرحة الجماهير الأردنية بتقدم النشامى بثلاثية حتى الآن على ماليزيا #هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/ocOp6vB2V6
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 15, 2024
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مباراة الأردن ضد فلسطين في كأس آسيا 2024 قطر
وفاز منتخب الأردن على منافسه ماليزيا برباعية نظيفة دون مقابل، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس آسيا 2024 قطر.
أهداف المباراة | الأردن 4 – 0 ماليزيا #هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/r3wVN0LJly
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 15, 2024
وسجل رباعية منتخب النشامى في المباراة داخل مرمى ماليزيا، محمود المرضي في الدقيقة ال12 وال32 وموسى التعمري في الدقيقة ال18 من ركلة جزاء وال85.
هدف |
منتخب الأردن يتقدم 3 – 0 على ماليزيا عن طريق محمود المرضي في الدقيقة 32#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/K7kyOf6DZa
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 15, 2024
وبهذا الفوز تصدر منتخب الأردن المجموعة الخامسة من منافسات كأس آسيا 2024 لدور المجموعات برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع الوصيف كوريا الجنوبية صاحب المركز الثاني بذات النقاط.
هدف |
منتخب الأردن يتقدم 2 – 0 على ماليزيا عن طريق موسى التعمري من ركلة جزاء في الدقيقة 18 #هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/DIem0lNYyG
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 15, 2024
وجاء منتخب البحرين وماليزيا في المركزين الثالث والرابع من ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط.