هكذا ستنتهي ثروة إيلون ماسك إذا أنفق مليون دولار يومياً!

وطن – مع بداية العام 2024، وصل حجم ثروة “أغنى رجل في العالم”، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة X وشركة تيسلا، إلى 230.2 مليار دولار، وفقاً لـ فوربس.

وكان إيلون ماسك استعاد لقب أغنى شخص في العالم مجددا في شهر يوليو/تموز 2022، بعد أن خسره لفترة وجيزة مع بداية نفس العام.

وخسر ماسك اللقب لصالح منافسه الفرنسي برنارد أرنو (73 عاما) الذي تأتي الغالبية العظمى من ثروته، التي تبلغ حاليا 182.2 مليار دولار، من حصته بشركة “لوي فيتون” (Louis Vuitton) للسلع الفاخرة.

لكن، هل تساءلت يوماً كيف يمكن للملياردير إيلون ماسك أن ينفق ثروته، قبل أن تنتهي؟!.

بحسب منظمة “أوكسفام“، فإنّ إيلون ماسك يمكنه أن ينفق مليون دولار يومياً لمدة 673 سنة قبل أن تنتهي ثروته .

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ووفقاً للمنظمة، فإنّ ثروة أغنى 5 رجال أعمال في العالم وهم: إيلون ماسك، وبرنار أرنو، وجيف بيزوس، ولاري إيلسون، ومارك زوكبيرغ، نمت بمقدار الضعف منذ عام 2020.

وثروة رجال الأعمال الخمسة مجتمعةً، تساوي نحو 869 مليار دولار بعد أن تضخمت ثرواتهم بمعدل 14 مليون دولار في الساعة على مدار السنوات الأربع الماضية.

وأصبحت ثروة المليارديرات الخمسة، أكبر بنحو 3.3 مليار دولار عما كانت عليه في عام 2020.

وإذا استمر الوضع بشكله الحالي فسنرى قريباً أول تريليونير، في حين سيستغرق القضاء على الفقر 229 سنة.

في المقابل، وفي الفترة نفسها؛ أي منذ عام 2020، فإن 5 مليارات شخص أصبحوا أكثر فقراً، وأصبح الجوع واقعاً يومياً للكثير من الأشخاص حول العالم، وبالمستوى الحالي سيحتاج العالم 230 عاماً للقضاء على الفقر.

وبالنسبة لمالك أمازون الملياردير جيف بيزوس فستختفي ثروته إذا أنفق مليون دولار يومياً لمدة 459 سنة.