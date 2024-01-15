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موعد مباراة تونس ضد ناميبيا والتشكيلة المتوقعة في كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

بقلم
لاعبو منتخب تونس

وطن- تنتظر جماهير منتخب تونس انطلاق أولى مبارياتها في منافسات كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار لدور المجموعات، الثلاثاء، بمواجهة نظيره ناميبيا على ملعب (كورهوغو).

وستبدأ مباراة تونس وناميبيا في منافسات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والجزائر والمغرب.

موعد مباراة تونس ضد ناميبيا

بينما ستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر في تمام الساعة السابعة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر ودول الخليج العربي، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

معلق مباراة تونس ضد ناميبيا في كأس آسيا 2024 كوت ديفوار

وستبث وقائع أحداث المباراة بين كلا المنتخبين على مجموعة شبكة قنوات (sports AFCON)، الناقلة لمنافسات البطولة الإفريقية بنسختها ال34.

وستنقل المباراة على قناة (beIN sports AFCON 2)، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 12604، ومعدل الترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

منتخب تونس
تدريبات منتخب تونس

وسيعلق على مجريات مباراة تونس ضد ناميبيا، في الجولة الأولى من منافسات كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، المعلق التونسي عصام الشوالي.

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تشكيلة منتخب تونس ضد ناميبيا

وسيدخل المدرب التونسي جلال القادري المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه ناميبيا، في أولى مواجهات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، كما يلي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان، بشير بن سعيد.

دفاع نسور قرطاج: منتصر الطالبي، ياسين مرياح، محمد دراغر، حمزة الجلاصي (حمزة المثلوثي).

لاعب الزمالك سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري

مركز الوسط: عيسى العيدوني، إلياس السخيري، أنيس بن سليمان، فرجاني ساسي (محمد علي بن رمضان).

خط الهجوم: عصام الجبالي (نعيم السليتي)، أسامة بوقرة (يوسف المساكني).

ويلعب منتخب نسور قرطاج التونسي ضمن منافسات المجموعة الخامسة من دور مجموعات كأس أفريقيا 2024 كوت ديفوار، بجوار كلاً من المنتخبات مالي وناميبيا وجنوب أفريقيا.

وتستضيف دولة ساحل العاج (كوت ديفوار)، منافسات النسخة ال34 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، من ال13 من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى ال11 من شهر فبراير/ شباط القادم.

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لاعبو منتخب تونس

موعد مباراة تونس ضد ناميبيا والتشكيلة المتوقعة في كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

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