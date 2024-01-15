موعد مباراة السعودية وعمان والتشكيلة في قمة كأس آسيا 2024

وطن- يترقب عشاق الكرة العربية المواجهة القوية المنتظرة بين السعودية وعمان، الثلاثاء، ضمن منافسات دور مجموعات كأس آسيا 2024 قطر على ملعب ( استاد خليفة).

وستنطلق مباراة السعودية وعمان في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر ودول الخليج العربي.

موعد مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2024

كما وستكون المباراة بتوقيت سلطنة عمان والإمارات عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت فلسطين ومصر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

معلق مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2024

وسيعلق على أحداث مباراة السعودية وعمان في قمة منافسات كأس آسيا 2024 قطر لدور المجموعات، عبر شبكة قنوات (beIN SPORT AFC) الناقلة للبطولة الآسيوية بنسختها ال18، المعلق حسن الهيدروس أو خليل البلوشي.

وستنقل مباراة القمة العربية الخليجية في كأس آسيا 2024 على قناة (beIN ASIAN CUP 1)، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 12604، ومعدل ترميز 27500. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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تشكيلة منتخب السعودية ضد عمان

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، بتشكيلة أساسية أمام عمان، في منافسات بطولة كأس آسيا 2024 قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

دفاع التشكيلة: علي البليهي، سعود عبد الحميد، حسان التمبكتي، علي لاجامي.

خط الوسط: عبد الإله المالكي، سالم الدوسري، محمد كنو، عبد الرحمن غريب.

مركز الهجوم: فهد المولد، فراس البريكان (صالح الشهري).

تشكيلة منتخب عمان ضد السعودية

وسيلعب المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المباراة أمام السعودية بتشكيلة أساسية متوقعة، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس آسيا 2024، كما يلي:

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.

خط الدفاع: جمعة الحبسي، أحمد الخميسي، خالد البريكي، فهمي دوربين.

مركز الوسط: حارب السعدي، أرشد العلوي، صلاح اليحيائي، مصعب المعمري.

هجوم الفريق: جميل اليحمدي، عمر المالكي (محسن الغساني).

ويلعب كلا المنتخبين السعودية وعمان ضمن منافسات المجموعة السادسة من دور مجموعات كأس آسيا 2024 قطر، بجوار تايلاند وقرغيزستان.