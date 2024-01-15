ماذا تعرفون عن رجيم العصير لمدة 21 يوما؟ إليكم فوائده وكيفية تطبيقه

وطن- رجيم العصير لمدة 21 يوماً هي خطة غذائية لخسارة الوزن الزائد فهي بديل فعال للأنظمة الغذائية المختلفة لإنقاص الوزن.

فالعصائر الطبيعية تتميز بأنها مليئة بالعناصر الغذائية و الفيتامينات والمعادن المفيدة للصحة والجسم.

وتتضمن الخطة تبديل وجبتين من وجباتك كل يوم. وتساعد هذه الخطة الغذائية لمدة 3 أسابيع في تعزيز الأكل الصحي وتعزيز وظيفة المناعة بالإضافة إلى، إزالة السموم من الجسم وتحسين صحة الجلد والأمعاء وزيادة مستويات الطاقة في الجسم.

كما أن هذا النظام الغذائي يمكن أن يعزز من فقدان الوزن الزائد، حيث أثبتت بعض الدراسات أن هذه الخطة قد تساعد على فقدان أربعة كيلو غرامات تقريباً من وزن الجسم في ثلاثة أيام.

طريقة عمل رجيم العصير لمدة 21 يوماً

يتضمن رجيم العصير لمدة 21 يوماً على استبدال وجبتين من وجباتك الأساسية كل يوم بالعصائر الطبيعية الخاصة بالرجيم، التي تتكون من مكونات صحية مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور وحليب اللوز أو حليب جوز الهند.

بالإضافة إلى، تناول العصائر بدلاً من وجبتين، تسمح لك الخطة بتناول وجبة واحدة صلبة في اليوم ووجبتين خفيفتين صحتين.

يجب أن تتكون الوجبات الصلبة في الغالب من الأطعمة الكاملة. ويجب أن تكون الوجبات الخفيفة منخفضة السكر.

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الأطعمة التي يجب تناولها

تتكون معظم وصفات العصائر المتضمنة في برنامج 21 يوم من الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور وحليب جوز الهند أو ماء جوز الهند أو حليب اللوز.

كما يجب استهلاك الأطعمة الكاملة والوجبات الخفيفة الصحية. وتشمل الأطعمة التي يجب تضمينها في رجيم العصير لمدة 21 يوماً على الآتي:

الفواكه: الموز والكمثري والتفاح والبرتقال والأناناس والتوت والفراولة.

الخضروات: السبانخ واللفت، والقرنبيط والفلفل والجزر والبروكلي.

البروتينات: الدجاج والديك الرومي وسمك السلمون والبيض والبقوليات والزبادي اليوناني.

الحبوب الكاملة: الأرز البني، الكينوا، الشوفان، الحنطة السوداء وذرة الفشار.

المشروبات: حليب اللوز، حليب جوز الهند وماء جوز الهند.

الأعشاب والتوابل: مثل خلاصة الفانيليا والزنجبيل الطازج والبقدونس والنعناع والقرفة.

المكونات الأخرى: مثل مسحوق الكاكاو غير المحلى، ورقائق جوز الهند غير المحل​اة، والجرانولا وعسل النحل.

الأطعمة التي يجب تجنبها

في رجيم العصير لمدة 21 يوماً، يجب أن تحد من تناول المشروبات المُحلاة بالسكر والأطعمة المصنعة، مثل: اللحوم المصنعة والحبوب المكررة والأطعمة المقلية.

تشمل الأطعمة التي يجب تجنبها في رجيم العصير لمدة 21 يوماً على الآتي :