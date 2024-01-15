قيادي حوثي يكشف عن عرض أمريكي وصلهم عبر مسقط مقابل وقف هجماتهم (فيديو)

وطن – كشف القيادي بجماعة الحوثي اليمنية وعضو مكتبها السياسي محمد البخيتي، عن رفض جماعته عرضاً أمريكياً للاعتراف بحكومة صنعاء شريطة وقف العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال “البخيتي” في لقاء مصور مع “تلفزيون العربي” رصدته (وطن)، إن الحوثي لم تبدأ بأي عملية عسكرية حتى من باب العمل الاستباقي والعدوان أعلن من قبل أمريكا وبريطانيا، وأنه لو أن أي دولة أخرى شاركت ستكون هدفاً للحوثيين.

عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي للعربي: رفضنا عرضا أميركيا للاعتراف بحكومة #صنعاء شريطة وقف عملياتنا ضد إسرائيل pic.twitter.com/xodxaqIcok — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 15, 2024



وذكر القيادي الحوثي أنه بعد كلمة زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي التي وضع فيها الخطوط الحمراء للكيان الصهيوني، قامت أمريكا بإرسال رسالة عبر الوسيط العماني للقيادة في اليمن.

وتابع كاشفا التفاصيل:”وفحواها أن أمريكا حذرت كل الدول العربية والإسلامية من المشاركة بأي أعمال ضد الكيان الصهيوني لنجدة غزة وقالوا لنا إن كل الدول التزمت بالأوامر الأمريكية”.

وأضاف أن رد عبدالملك الحوثي كان: “قولوا لأمريكا أن تبعد اليمن من قائمة الدول التي تملي عليها قرارتها ونحن لن نترك إخواننا في فلسطين وسنتدخل على الفور”.

رسالة غربية بالتهديد والترغيب للحوثيين

وعلق البخيتي عن رسالة التهديد الأمريكية ورد جماعة الحوثيين عليها: “وبالتالي وصلت الرسالة عسكرياً إلى واشنطن من خلال صواريخ وطائرات قبل أن يصل الرد عبر الوسيط العماني”.

وكشف مسؤول الحوثي أنه بعد هذا التهديد أرسلت واشنطن رسائل إغراء وعرضوا على حكومة صنعاء بأنهم سيعترفون بشرعية الحكومة.

ومقابل هذه الاعتراف أيضاً سيتخلى الأمريكان عن كل أدواتهم سواء الإقليميين أو في الداخل مقابل وقف العمليات ضد الكيان الصهيوني وكذلك في البحر الأحمر وكشف البخيتي أن “الرد كان بالرفض”.

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الفصل بين غزة والوضع السياسي باليمن

وأكمل القيادي الحوثي أن الأمريكان بعد ذلك “طلبوا منا أنهم سيلبون هذه العروض لنا إذا ماقمنا بخفض التصعيد في البحر الأحمر”.

وعن ذلك جاء رد الجماعة المدعومة من إيران وفق البخيتي: “كلام عبدالملك الحوثي وهو الفصل بين قضية الحل السياسي في اليمن وقضية غزة لأننا ننطلق من منطلقات أخلاقية ودينية وإنسانية”.

ومؤخراً أعلنت القيادة المركزية الأميركية إصابة سفينة الحاويات “M/V Gibraltar Eagle”، التي تملكها وتديرها الولايات المتحدة الأميركية، مشيرةً إلى أنّ جماعة الحوثي “أطلقت صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن” في اتجاهها.