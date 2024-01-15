فيديو دهس وطعن مستوطنين في رعنانا ليس جديداً ويعود للعام 2015

وطن – ما إن تواردت أنباء عن عملية طعن ودهس قام بها شاب فلسطيني ظهر، الاثنين، في مدينة رعنانا وسط إسرائيل وأدت إلى مقتل امرأة وعدد من الإصابات حتى تداول نشطاء فيديو لما زعموا أنها اللحظات الأولى من بداية العملية في رعنانا.

ليتبين بالبحث والتقصي أن الفيديو قديم نشر عام 2015، وتم إعادة تداوله اليوم على أنه فيديو من كاميرات مراقبة يظهر عملية الطعن في رعنانا.

الفيديو المتداول على أنه ❌اللحظات الأولى من بداية العملية في رعنانا التي حدثت اليوم 15 يناير 2024❌ ✅التحقق

الفديو قديم نشر عام 2015 على أنه فيديو من كاميرات مراقبة يظهر عملية الطعن في رعنانا (عام 2015)#التحقق_بالعربي #factcheckar pic.twitter.com/wdmmYGUxaV — Hossam ElHendy (@hel7endy) January 15, 2024



وأظهر الفيديو القديم شاباً وهو يقترب من أشخاص بدوا يقفون تحت مظلة انتظار الحافلات ويقوم بطعن عدد منهم فيما يفر آخرون ويقوم بملاحقتهم وطعنهم أيضاً.

اللحظات الأولى من بداية العملية في رعنانا بتل الرّبيع المحتلة!

pic.twitter.com/oSg6CHPYna — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) January 15, 2024



إلا أن هذا المقطع في الحقيقة يعود إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2015.

ويُظهر عملية طعن نفذها شاب فلسطيني في مدينة رعنانا، أوقع خلالها عدد من الإصابات فيما أصيب منفذ العملية وتم اعتقاله.

وليس للفيديو أي علاقة بالعملية الحديثة اليوم في رعنانا.

#شاهد | أول فيديو من كاميرات مراقبة يظهر عملية الطعن في رعنانا شمال #تل_أبيبhttps://t.co/lJYt3bmfXk — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 14, 2015



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية حينها إن منفذ العملية هو شاب فلسطيني حكمت المحكمة المركزية في اللد عليه آنذاك، بالسجن لمدة 17 عامًا، بعد إدانته بمحاولة القتل.

عملية طعن ودهس في رعنانا

وجاء تداول مقطع الفيديو بعد وقوع عمليات طعن ودهس بمدينة رعنانا في تل أبيب، اليوم الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة تمكنت من اعتقال أشخاص ساعدوا في العملية، فيما أعلنت عن مقتل إسرائيلية بعد إصابتها في العملية.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فإنّ امرأة قتلت وأصيب 17 إسرائيليًّا على الأقل ببعملية الطعن والدهس”، بينهم إصابتين خطيرتين، وبقية الإصابات ما بين متوسطة وطفيفة.