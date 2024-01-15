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فيديو دهس وطعن مستوطنين في رعنانا ليس جديداً ويعود للعام 2015

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فيديو دهس وطعن مستوطنين في رعنانا ليس جديداً ويعود للعام 2015

وطن – ما إن تواردت أنباء عن عملية طعن ودهس قام بها شاب فلسطيني ظهر، الاثنين، في مدينة رعنانا وسط إسرائيل وأدت إلى مقتل امرأة وعدد من الإصابات حتى تداول نشطاء فيديو لما زعموا أنها اللحظات الأولى من بداية العملية في رعنانا.

ليتبين بالبحث والتقصي أن الفيديو قديم نشر عام 2015، وتم إعادة تداوله اليوم على أنه فيديو من كاميرات مراقبة يظهر عملية الطعن في رعنانا.


وأظهر الفيديو القديم شاباً وهو يقترب من أشخاص بدوا يقفون تحت مظلة انتظار الحافلات ويقوم بطعن عدد منهم فيما يفر آخرون ويقوم بملاحقتهم وطعنهم أيضاً.


إلا أن هذا المقطع في الحقيقة يعود إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2015.

ويُظهر عملية طعن نفذها شاب فلسطيني في مدينة رعنانا، أوقع خلالها عدد من الإصابات فيما أصيب منفذ العملية وتم اعتقاله.

وليس للفيديو أي علاقة بالعملية الحديثة اليوم في رعنانا.


وقالت وسائل إعلام إسرائيلية حينها إن منفذ العملية هو شاب فلسطيني حكمت المحكمة المركزية في اللد عليه آنذاك، بالسجن لمدة 17 عامًا، بعد إدانته بمحاولة القتل.

عملية طعن ودهس في رعنانا

وجاء تداول مقطع الفيديو بعد وقوع عمليات طعن ودهس بمدينة رعنانا في تل أبيب، اليوم الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة تمكنت من اعتقال أشخاص ساعدوا في العملية، فيما أعلنت عن مقتل إسرائيلية بعد إصابتها في العملية.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فإنّ امرأة قتلت وأصيب 17 إسرائيليًّا على الأقل ببعملية الطعن والدهس”، بينهم إصابتين خطيرتين، وبقية الإصابات ما بين متوسطة وطفيفة.

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فيديو دهس وطعن مستوطنين في رعنانا ليس جديداً ويعود للعام 2015

فيديو دهس وطعن مستوطنين في رعنانا ليس جديداً ويعود للعام 2015

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