“فلسطيني واحد”.. تغريدة عن السنوار وتخوف إسرائيل منه لصحفي أردني تلقى تفاعلا

وطن – سخر الصحفي الأردني “باسل رفايعة” من محاولات الكيان الإسرائيلي قنص أي نصر وهمي، لترميم هزائمه المذلة في غزة والتي تحولت إلى كابوس لقادة إسرائيل.

ولذلك تتخوف إسرائيل من اسم يحيى السنوار “الذي تنام وهي تحاولُ توقّعَ ضربته التالية، وتصحو على أملِ اغتياله، أو القبض عليه حيّاً، واقتياده إلى ميدانٍ في تل أبيب لإعلان انتصار بعد الفشل في القضاء على حماس وفي تحرير الأسرى، وفي احتلال طويل، ليبقى عارُ الهزيمة الأكبر في الإبادة المشهودة، وفي عواقبها حاضراً ومستقبلاً” بحسب وصف “رفايعة”.

وقال الصحفي الأردني في تغريدة له على حسابه في موقع “إكس“-تويتر سابقاً- لاقت تفاعلاً كبيراً، إن حلم اسرائيل في الوصول إلى “يحيى السنوار” يعني استحالةَ تحقيق العدوّ أي انتصار.

فلسطينيٌّ واحدٌ اسمه يحيى السنوار، تنامُ إسرائيلُ وهي تحاولُ توقّعَ ضربته التالية، وتصحو على أملِ اغتياله، أو القبض عليه حيّاً، واقتياده إلى ميدانٍ في تل أبيب لإعلان انتصار، هروباً من هزائم عدة في غزة: الفشل في القضاء على “حماس”، وفي تحرير الأسرى، وفي احتلال طويل، ويبقى عارُ… — باسل رفايعة Basil Alrafaih (@basilrafayeh) January 15, 2024



وأضاف أنه حتى لو حدث فإن “اغتيال السنوار يحقق أمنيته الشخصية بالشهادة، فهو ليس “القائد الضرورة، والزعيم التاريخيّ، وصقر فلسطين”.

واستدرك: “هذه أوصافٌ بلاغيةٌ متروكةٌ للزعماء العرب، ويسخرُ منها الواقع، وتتقيأُ عليها الحقيقة..!”

الذباب العبري

وأردف رفايعة أن السنوار “واحدٌ من منظومة قيادة متماسكة، واستشهاده لا يؤخّرُ عبوةَ شواظ على ميركافا، ولا يُرجفُ إصبعَ مقاومٍ على زناد، وحياته تراجيديا فلسطينية منذورة لإرادةِ الثائر على الظلم والاحتلال..!.”

وتابع الصحفي الأردني باسل رفايعة هازئاً من الإعلامُ الصهيوني الرسميُّ، وغطاؤه الجوي من الذباب العبري والعربي المهووسان –كما قال- بكلّ ما يتعلّق بالرجلِ، وبالفردةِ الأخرى من حذائه.

وأضاف:”ويرسمان سيناريوهات لمصيره، وآخرها مُبعداً من غزة في حرب يريدها بنيامين نتنياهو للبقاء في السلطة، بينما يخوضها يحيى السنوار للأرض والعودة، أو الانضمام إلى أحمد ياسين، وعبدالعزيز الرنتيسي، وجمال الزبدة، وسلالة الشهداء في فلسطين..!.”

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والاثنين، قالت كتائب القسام، في بيان إنها أجهزت على 5 جنود إسرائيليين، وفجرت فتحة نفق في قوة راجلة تابعة للاحتلال شرق خان يونس.

وكشفت وسائل إعلام عبرية عن اتساع الخلاف داخل مجلس الحرب الإسرائيلي، بشأن جدوى مواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة المحاصر.

وأكد الإعلام العبري كذلك مقتل إسرائيلية وإصابة حوالي 17 مستوطنا آخرين بجروح خطيرة، في عملية طعن ودهس نفذت، الاثنين، في مدينة رعنانا في تل أبيب.