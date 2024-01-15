سلطنة عُمان لم تُعلن غلق مجالها الجوي أمام الطيران الحربي المتجه لليمن

وطن – تداولت منصات التواصل ومواقع أخبار أنباء تزعم إغلاق سلطنة عمان مجالها الجوي أمام الطيران الحربي المتجه لليمن، لكن هذا الإدعاء غير صحيح على الإطلاق.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا شن ضربات جويّة ضد أهداف تابعة لجماعة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وبحسب ما نشرته بعض وسائل الإعلام انتشرت مزاعم عن إغلاق مسقط لأجوائها أمام الطائرات الأمريكية البريطانية، المتجهة لقصف اليمن ونسبت ذلك لمصادر أمريكية.

🔴 مصادر رسمية : سلطنة عُمان تغلق مجالها الجوي أمام أيّ طائرات عسكرية تتجه إلى اليمن. #الحوثيين pic.twitter.com/mjVA6fnz4f — مزون (@newsmazoon) January 12, 2024



ولم تنشر أي مصادر أمريكية تلك الادعاءات أو حتى تعلن سلطنة عمان عن غلق مجالها الجوي أمام طائرات حربية متجهة نحو اليمن، أي أن الأنباء زائفة وملفقة.

وشنت الطائرات الأمريكية البريطانية ضربات عديدة استهدفت مواقع رادار ومنصات مسيرات وصواريخ ومواقع رصد ساحليّة تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.

ما موقف سلطنة عمان من قصف اليمن؟

وبحسب ما أعلنته وزارة الخارجيّة العمانيّة في بيان فإن مسقط ذكرت أنها “تتابع بقلق الهجوم الأميركيّ البريطانيّ على اليمن”.

#بيان | أعربت وزارة الخارجية بأنها تتابع وبقلق بالغ تطورات القصف الأمريكي البريطاني الذي طال عدة مدن في الجمهورية اليمنية الشقيقة ولا يمكنها إلا أن تستنكر اللجوء لهذا العمل العسكري من قبل دول صديقة، بينما تتمادى إسرائيل في قصفها وحربها الغاشمة وحصارها لقطاع غزة دون حساب أو عقاب. pic.twitter.com/u8xwNhmIMP — وزارة الخارجية (@FMofOman) January 12, 2024



ودعت الوزارة جميع الأطراف لوقف التصعيد ووقف العمليات العسكريّة والتركيز على معالجة الأسباب الجذريّة والحقيقيّة للأزمة.

وأضافت السلطنة أنها “تستنكر اللجوء لهذا العمل العسكريّ من قبل دول صديقة، بينما ترى إسرائيل تتمادى في قصفها وحربها، وحصارها لقطاع غزة دون حساب أو عقاب”.

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وأوضحت الخارجية العمانية في بيانها أنها حذرت عدة مرات من توسع دائرة الصراع والمواجهة في المنطقة نتيجة للعدوان الإسرائيليّ المستمر على الأراضي الفلسطينيّة المحتلة.

يذكر أن الأسطول الخامس ومركزه البحرين نشر ضمن حساباته في منصات التواصل لقطات تظهر إطلاق صواريخ و طائرة حربيّة تتجه لقصف أهدافٍ في اليمن.