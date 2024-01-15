رقصة الحرية لبلايلي وبونجاح دعماً لفلسطين في كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار (شاهد)

وطن- أدى لاعبا منتخب الجزائر بغداد بونجاح ويوسف بلايلي رقصة الحرية دعماً لفلسطين، خلال احتفالهما بتسجيل الهدف لمحاربو الصحراء داخل مرمى شباك أنغولا، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار.

ويتعرض أهل فلسطين في غزة لحرب إبادة وتطهير عرقي ونزوح قسري، بحق المدنيين الأبرياء بقصف الأحياء السكنية والمنازل والمدراس والمساجد والكنائس والمشافي على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار لليوم ال101 على التوالي.

وارتقى أكثر من 23 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب ما يزيد عن 60 ألف آخرين بجراح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 ألاف في عتاد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة بفعل القصف العشوائي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

تضامن بونجاح وبلايلي مع فلسطين برقصة الحرية

وافتتح النجم الجزائري بغداد بونجاح أولى أهداف المباراة لمحاربو الصحراء عند الدقيقة ال18 بتسديدة قوية سكنت في الزاوية اليمنى لمرمى حارس منتخب أنغولا نيبلو.

وأدرك منتخب أنغولا هدف التعادل من ركلة جزاء تحصل عليها في الدقيقة ال68، ليسجلها اللاعب كريستوفاو مابولولو داخل مرمى المنتخب الجزائري. لتنتهي بعدها المباراة بالتعادل الإيجابي بين كلا المنتخبين بهدف لكليهما.

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تشكيلة منتخب الجزائر ضد أنغولا

ولعب المدرب الجزائري جمال بلماضي المباراة أمام أنغولا، بتشكيلة أساسية في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار لدور المجموعات، كما يلي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

دفاع محاربو الصحراء: ريان أيت نوري، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، يوسف عطال.

خط الوسط: نبيل بن طالب، إسماعيل بن ناصر، فارس شايبي، محمد يوسف بلايلي.

مركز الهجوم: رياض محرز، بغداد بونجاح.

وبهذا التعادل تصدر منتخب الجزائر بشكل مؤقت صدارة المجموعة الرابعة من منافسات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024 بنقطة واحدة، متساوياً بها مع الوصيف أنغولا صاحب المركز الثاني بذات النقطة.

في انتظار نتيجة مباراة بوركينا فاسو وموريتانيا من منافسات ذات المجموعة، الثلاثاء، مع نهاية الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات للبطولة الإفريقية القارية.