أخصائي يكشف: تناول هذه الفاكهة للتخلص من حرقة المعدة فوراً

وطن – هل تعاني من حرقة المعدة؟!، كشف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي عن “علاج” يساعد في تخفيف الارتجاع الحمضي.

لا شكّ في أنّ الأطعمة قليلة الحموضة والغنية بالألياف يمكن أن تساعد في تخفيف حرقة المعدة.

يمكن أن يؤدي الارتجاع الحمضي إلى الشعور بانزعاج شديد، وقد يكون من الصعب إيجاد حل سريع.

ومع ذلك، بعد أن ثبت أن الأدوية التقليدية تؤدي إلى آثار جانبية مقلقة، يوصي الأطباء بالأطعمة كعلاجات.

الدكتور جوزيف سلهب Joseph Salhab، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، شارك على تيك توك حيلته للتغلب على هذا الألم.

المشكلة تحدث عندما ترتفع الأطعمة غير المهضومة وعصارات المعدة نحو الحلق، مما يؤدي إلى الشعور بالألم والحرقة.

وقال الأخصائي إنه بعد تناول وجبة حارة، كان لديه “ربما أسوأ” حرقة مَعدة قد شعر بها منذ فترة وكان يجد صعوبة في العثور على راحة.

ومع ذلك، بعد تناول عدة أدوية متاحة بدون وصفة طبية، استمر الألم والإنزعاج منه، ثم توجه إلى الطعام.

“أخذت موزة، وأكلتها، وخلال 30 ثانية، زالت حرقة المَعدة تمامًا ولم تعد مرة أخرى”، قال الإخصائي.

واضاف: “يظهر لك أن الطعام يمكن أن يكون أيضًا جزءًا من خطة العلاج للارتجاع الحمضي وحرقة المعدة.”

تسبب حرقة المَعدة ألمًا حارقًا في الصدر، أسفل عظمة الصدر مباشرةً، وعادةً ما يحدث بسبب تناول الطعام ثم الاستلقاء، أو الانحناء.

يمكن للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحموضة، مثل القهوة والطماطم والكحول والأطباق الحارة أو الدهنية، أن تزيد من حمض المعدة وتفاقم حرقَة المعدة والارتجاع الحمضي.

ومع ذلك، فإن الموز منخفض الحموضة وعالي القلوية، مما يمكن أن يهدئ البطانة المتهيجة في المريء.

كما أشار الدكتور سلهب إلى الأطعمة مثل اللوز والبروكلي والكرنب كخيارات منخفضة الحموضة.