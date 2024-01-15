الرئيسية » الهدهد » “فلسطين قضية شرف ومرجلة”.. تصريحات لأمير قطر عن الحرب على غزة تثير تفاعلا

“فلسطين قضية شرف ومرجلة”.. تصريحات لأمير قطر عن الحرب على غزة تثير تفاعلا

بقلم
أمير قطر تميم بن حمد

وطن – تحدّث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن الأوضاع على الأراضي الفلسطينية، مع تخطي الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ100.

وجاءت تصريحات أمير قطر، أثناء استقباله رئيس المجلس البلدي المركزي ونائب الرئيس وأعضاء المجلس في الديوان الأميري.

وقال الأمير تميم: “إحنا الآن شاغلنا قضية فلسطين، واللي قاعد يحصل فيها.. هذه قضية مبدأ يعني ما فيها صح وخطأ ونقاش”.

وأضاف أن القضية الفلسطينية هي قضية مواقف وشرف ومرجلة والوقوف مع المظلومين.

  • اقرأ أيضا:
أمير قطر: بعض الدول اكتسبت مناعة ضد مناظر القتل والإبادة في غزة (فيديو)

وتابع: “إحنا دعاة سلام لكن فيه أيضا خط يجب أن الواحد ما يتعداه وهو قتل وتهجير الفلسطينيين.. هذا بالنسبة لنا غير مقبول، قد ما نقدر نفعل ما باستطاعتنا”.

وأثارت تصريحات الأمير تميم عن القضية الفلسطينية وتحديدًا بأنها تعبر عن “مواقف شرف ومرجلة”، تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتناقل الكثيرون تصريح الأمير تميم، بالإشارة إلى الموقف القطري من القضية الفلسطينية.

 

 

شهداء وجرحى ومفقودو غزة بعد 100 يوم

وكان المكتب الإعلامي قد أصدر الأحد، إحصائية مفصلة عن خسائر الحرب الإسرائيلية مع مرور 100 يوم على بدء الحرب.

وارتكبت قوات الاحتلال، 2000 مجزرة أسفرت عن تسجيل 31 ألف شهيد ومفقود، بينهم 23,968 شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات، و10,600 شهيد من الأطفال، و7200 شهيدة من النساء.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى تسجيل 337 شهيدًا من الطواقم الطبية، و45 شهيداً من الدفاع المدني، و117 شهيداً من الصحفيين، بجانب 7000 مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء.

قد يعجبك أيضاً

وضعية جلوسك تقول الكثير عن شخصيتك.. فأي نوع أنت؟

وضعية جلوسك تقول الكثير عن شخصيتك.. فأي نوع أنت؟

عملية رعنانا

عملية دهس وطعن في رعنانا شمال تل أبيب تخلف قتلى وجرحى وتثير الذعر (فيديو)

أمير قطر تميم بن حمد

“فلسطين قضية شرف ومرجلة”.. تصريحات لأمير قطر عن الحرب على غزة تثير تفاعلا

فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

تقديرات لجيش الاحتلال تؤكد صحة أحاديث أبو عبيدة وتفضح أكاذيب نتنياهو

قطر تعليق نقل الغاز

بلومبيرغ: قطر توقف مؤقتا نقل الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق باب المندب

ماذا تعرفون عن رجيم العصير لمدة 21 يوما؟ إليكم فوائده وكيفية تطبيقه

ماذا تعرفون عن رجيم العصير لمدة 21 يوما؟ إليكم فوائده وكيفية تطبيقه

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior