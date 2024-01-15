“فلسطين قضية شرف ومرجلة”.. تصريحات لأمير قطر عن الحرب على غزة تثير تفاعلا

وطن – تحدّث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن الأوضاع على الأراضي الفلسطينية، مع تخطي الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ100.

وجاءت تصريحات أمير قطر، أثناء استقباله رئيس المجلس البلدي المركزي ونائب الرئيس وأعضاء المجلس في الديوان الأميري.

وقال الأمير تميم: “إحنا الآن شاغلنا قضية فلسطين، واللي قاعد يحصل فيها.. هذه قضية مبدأ يعني ما فيها صح وخطأ ونقاش”.

وأضاف أن القضية الفلسطينية هي قضية مواقف وشرف ومرجلة والوقوف مع المظلومين.

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وتابع: “إحنا دعاة سلام لكن فيه أيضا خط يجب أن الواحد ما يتعداه وهو قتل وتهجير الفلسطينيين.. هذا بالنسبة لنا غير مقبول، قد ما نقدر نفعل ما باستطاعتنا”.

وأثارت تصريحات الأمير تميم عن القضية الفلسطينية وتحديدًا بأنها تعبر عن “مواقف شرف ومرجلة”، تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتناقل الكثيرون تصريح الأمير تميم، بالإشارة إلى الموقف القطري من القضية الفلسطينية.

الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر :

◾️شاغلنا قضية فلسطين

◾️هذي قضية مبدأ

◾️يعني ما فيها صح وخطأ ونقاش هذه قضية مبدأ

◾️قضية مواقف قضية شرف قضية مرجلة pic.twitter.com/xpPi2OchWj — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) January 14, 2024

شهداء وجرحى ومفقودو غزة بعد 100 يوم

وكان المكتب الإعلامي قد أصدر الأحد، إحصائية مفصلة عن خسائر الحرب الإسرائيلية مع مرور 100 يوم على بدء الحرب.

وارتكبت قوات الاحتلال، 2000 مجزرة أسفرت عن تسجيل 31 ألف شهيد ومفقود، بينهم 23,968 شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات، و10,600 شهيد من الأطفال، و7200 شهيدة من النساء.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى تسجيل 337 شهيدًا من الطواقم الطبية، و45 شهيداً من الدفاع المدني، و117 شهيداً من الصحفيين، بجانب 7000 مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء.