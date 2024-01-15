السعودية بدور البراهيم في فيديو جريء: “أخاف اطلع صدري ويزيد مهري”! (شاهد)

وطن – أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، جدلاً واسعاً، بسبب حديث جريء عن صدرها، تطرّقت إليه في أحد الفيديوهات.

وكانت بدور البراهيم، نشر في حسابها الرسميّ والموثق في “سناب شات”، مقطع فيديو، تخاطب متابعيها، وتقول إنها وضعت قطعة قماش على صدرها لأنه مفتوح، مضيفةً: “أخاف أطلعه ويزيد مهري”.

وأثار حديث بدور البراهيم، استياءً واسعاً بين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، ووجهوا لها تعليقات تحمل انتقادات حادّة .

وقال أحد المعلقين على فيديو بدور: “لن يزيد مهرك إلا عند ( الذكور ) فقط ‼️. اما الرجل هو من يبحث و يحرص على دين و عقل الأنثى.لذلك لو كان المهر يُقاس بالعقل فلا اعتقد ان يتجاوز مهرك ( ريالين )”.

بينما علقت متابعة ببيت شعر: “ما كانت الحسناء تكشف سترها .. لو كان ارباب البيوت رجال”.

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وكتب آخر: “المرأة كل ما زادت الحديث عن الجسد ازدادت رخصاً. فطوبى لكل محتشمة”.

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وقال معلق رابع: “اللي يزيد مهرها ويبحث عنها الخطّاب هي اللي ما تنشاف الا في ليلة الشوفه. االاستعراض بكل الوسائل يزيد اللايكات والمشاهدات لكنه ينفر اللي يبحث عن اكمال نصف دينه وبناء الاسرة الراقيه”.

في حين كتب آخر تعليقاً بمثلٍ عربي: “الحرة لا تأكل بثدييها”.

فيما اعتبر آخرون أن بدور أرادت من هذا المقطع، العودة للأضواء والترند، وزيادة المشاهدات على حساب عفّتها. وفق قولهم