استقبال حافل لأحد أعضاء الفريق القانوني لجنوب إفريقيا بعد عودته إلى بلاده (فيديو)

انتشرت لقطات مصورة، توثّق استقبالًا حافلًا للمحامي تمبيكا نكوكايتوبي أحد أعضاء الفريق القانوني لجنوب إفريقيا بعد عودته إلى بلاده من الجلسة الأولى في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

والتُقطت هذه المشاهد من مطار أو آر تامبو الدولي في جوهانسبرغ، ووثقت حالة الاحتفاء بالمحامي نكوكايتوبي، حيث تجمع العشرات من الأشخاص وهم يحملون أعلام فلسطين.

وصدحت هتافات تنادي بالحرية لفلسطين، مع انتشار ملحوظ للكوفية الفلسطينية التي حرص الكثيرون من هؤلاء الأشخاص على ارتدائها.

وبعدما استمعت محكمة العدل الدولية لمرافعات كل من إسرائيل وجنوب إفريقيا، قالت المحكمة يوم الجمعة، إنها ستبدأ مداولاتها، في الدعوى التي تُحاكم إسرائيل فيها عن ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

ترقب لقرار العدل الدولية

وأكدت محكمة العدل الدولية، أن قرارها سيصدر في جلسة علنية يعلن عن موعدها في الوقت المناسب.

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وفي نهاية جلسات الاستماع، قدم وكيل جنوب إفريقيا، سفيرها لدى هولندا فوسيموزي مادنسيلا، طلبا جاء فيه: “تطلب جنوب أفريقيا، كدولة طرف في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، من المحكمة، كمسألة ذات أهمية قصوى، وفي انتظار حكم المحكمة في هذه القضية من حيث الجوهر، أن تشير إلى الإجراءات المؤقتة التالية فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”.

وأضاف: “هذه الإجراءات مرتبطة مباشرة بالحقوق التي تشكل موضوع نزاع جنوب أفريقيا مع إسرائيل”.

إجراءات طلبتها جنوب إفريقيا

وتتضمن الإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا من المحكمة، وجوب تعليق إسرائيل عدوانها على غزة على الفور، وأيضا الكف عن الإخلاء والتهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم، وحرمانهم من الوصول إلى الغذاء والماء الكافي؛ ومن الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وكذلك أن يُفرض على إسرائيل اتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بادعاءات الأعمال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.