“ولا جبان طلع”.. مقاتل قسامي يوثق رعب جنود الاحتلال أثناء استهدافهم (فيديو)

وطن – نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، مقطعاً مصوراً أظهر التحام مقاتليها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفيديو آخر لاستهداف بلدة أسدود بالصواريخ في غلاف القطاع المحاصر.

ووثق المقطع انتشار عناصر القسام واشتباكهم مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج وسط غزة، وإلحاق خسائر بشرية وعسكرية بالاحتلال في اليوم الـ100 لبدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد لحظة استهداف جرافة “دي9” بالاشتراك مع سرايا القدس وعرض في آخره ما تم اغتنامه من آليات وأسلحة إسرائيلية بعد القضاء على أفرادها.

استهداف غلاف غزة

كما وثق فيديو آخر قصف القسام لبلدة أسدود في غلاف غزة برشقة صواريخ من طراز “مقادمة إم 57″قالت المقاومة إنها ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في القطاع الفلسطيني.

وحمل الفيديو الثاني عنوان “100 يوم من المعركة، أسدود تحت خط النار ولدينا مزيد”، ويظهر لقطات للصواريخ قبل وبعد إطلاقها من منصاتها باتجاه مستوطنة أسدود.

ومن جهة أخرى أعلنت “قوات الشهيد عمر القاسم” استهداف آلية عسكرية متوغلة بمحور المغراقة جنوب غزة بقذيفة “تاندوم” وإصابتها إصابة مباشرة.

وكان الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، قد أطل للمرة الأولى بالصوت والصورة منذ 23 نوفمبر/تشرين الأول الماضي وهو الظهور المصور الأول عام 2024 في كلمة بثتها قناة الجزيرة القطرية.

وقال أبوعبيدة بعد أكثر من 3 أشهر على الحرب الإسرائيلية ضد غزة: “كبدنا العدو وما زلنا نكبده خسائر باهظة تفوق كلفتها ما تكبده في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 واستهدفنا وأخرجنا 1000 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 100 يوم في القطاع الفلسطيني”.

وأضاف ناطق القسام: “جل ما استهدفنا به العدو من ذخائر وأسلحة من الصناعة العسكرية لكتائب القسام ومعركة طوفان الأقصى هي معركة الوطن الفلسطيني يقاتل فيها الشعب والمقاومة في خندق واحد”.