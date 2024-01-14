موعد مباراة العراق ضد إندونيسيا والتشكيلة في بطولة كأس آسيا 2024 قطر

وطن- يلتقي منتخب العراق ضد إندونيسيا، الاثنين، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس آسيا 2024 قطر، على ملعب (أحمد بن علي).

وستقام مباراة العراق ضد إندونيسيا في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والعراق.

موعد مباراة العراق ضد إندونيسيا

بينما ستكون المباراة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة السادسة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثالثة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وإندونيسيا في كأس آسيا 2024 قطر

وستبث مباراة العراق ضد إندونيسيا في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس آسيا 2024، على قناة (beIN SPORT AFC 2)، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10810، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

منتخب اندونيسيا يستعد لمواجهة العراق. pic.twitter.com/xdxdjuRZfO — معرض الكرة (@iraqfpg) January 13, 2024

اقرأ أيضاً:

كما ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة العراق وإندونيسيا، المعلق الرياضي أحمد البلوشي.

رابط بث مباشر مباراة العراق ضد إندونيسيا بجودة عالية شاهد

تشكيلة مباراة العراق ضد إندونيسيا

وسيدخل المدرب الإسباني خيسوس كاساس، المباراة أمام منافسه منتخب إندونيسيا، بتشكيلة أساسية متوقعة في بطولة كأس آسيا 2024 قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد باسل، فهد طالب.

دفاع التشكيلة: فرانس ضياء، حسين علي، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي (ألان محيي).

مركز الوسط: علي جاسم، زيدان إقبال، أمير العماري ، إبراهيم بايش (يوسف الأمين).

خط الهجوم: مهند علي، أيمن حسين.

كما ويلعب منتخب العراق (أسود الرافدين) ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس آسيا 2024 قطر، برفقة كلاً من المنتخبات اليابان وإندونيسيا وفيتنام.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، منافسات النسخة ال18 من نهائيات كأس آسيا 2024 قطر، منذ ال12 من شهر يناير الجاري، وستنتهي في ال10 من شهر فبراير المقبل.