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موعد مباراة الجزائر ضد أنغولا والتشكيلة المتوقعة في كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

بقلم
تدريبات منتخب الجزائر

وطن- يترقب عشاق الكرة المستديرة الإفريقية موعد مباراة الجزائر ضد أنغولا، الاثنين، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار.

وستكون مباراة الجزائر وأنغولا في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 لدور المجموعات، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

موعد مباراة الجزائر ضد أنغولا

بينما ستكون المواجهة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر ودول الخليج العربي، عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

منتخب الجزائر
تدريبات منتخب الجزائر

ولكن بتوقيت فلسطين ومصر فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، فيما ستكون المباراة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

بث مباشر مباراة الجزائر ضد أنغولا شاهد بجودة عالية 
معلق مباراة الجزائر ضد أنغولا

وستبث مباراة الجزائر وأنغولا على شبكة قنوات (بي إن سبورتس) الرياضية القطرية، الناقلة لأحداث مباراة البطولة الإفريقية بنسختها ال34.

وستنقل وقائع المباراة على قناة (sports AFCON 1) بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12015، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.

كما وسيعلق على أحداث المباراة المرتقبة بين كلا المنتخبين في بطولة كأس أمم أفريقيا، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

اسماعيل بن ناصر
اسماعيل بن ناصر لاعب منتخب الجزائر
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تشكيلة منتخب الجزائر ضد أنغولا

وسيدخل المدرب الجزائر جمال بلماضي المباراة القوية أمام أنغولا، بتشكيلة أساسية متوقعة في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أفريقيا 2024 كوت ديفوار، كما يلي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

دفاع محاربو الصحراء: رامي بن سبعيني، أمين توغاي، عيسى ماندي، أحمد توبة.

المنتخب الجزائري
لاعبو المنتخب الجزائري

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، نبيل بن طالب، فارس شعيبي (هشام بوداوي).

مركز الهجوم: رياض محرز، إسلام سيلماني، يوسف بلايلي (بغداد بونجاح).

كما ويلعب منتخب الجزائر(محاربو الصحراء)، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، بجوار أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا.

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