منتخب مصر ينجو من الخسارة أمام موزمبيق بهدف صلاح في الوقت القاتل ببطولة كأس أمم أفريقيا 2024 (شاهد)

وطن- نجا منتخب مصر من التعثر بالخسارة أمام نظيره موزمبيق، بهدف التعادل من توقيع محمد صلاح في الوقت البديل على نهاية المباراة، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار.

وتعادل منتخب مصر أمام موزمبيق بهدفين لمثليهما في الوقت القاتل على نهاية المباراة، في أولى مباريات دور مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024.

مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق

وافتتح المصري مصطفى محمد أولى أهداف المباراة للفراعنة داخل مرمى منافسه موزمبيق عند الدقيقة الثانية على بداية أحداث اللقاء بين كلا المنتخبين.

وأدرك منتخب موزمبيق هدف التعادل عن طريق اللاعب ويتي في الدقيقة ال55، ليتقدم ذات المنتخب بهدف ثاني في غضون دقائق معدودة جاء من توقيع اللاعب كليسيو باكوي عند الدقيقة ال58.

ليعود محمد صلاح من بعيد ليسجل هدف التعادل الثاني للمنتخب المصري في الدقيقة ال90+7 من الوقت البديل عبر ركلة جزاء تحصل عليها مع نهاية أحداث المباراة. لتنتهي المباراة بهدفين لكليهما.

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تشكيلة منتخب مصر ضد موزمبيق

ولعب المدرب البرتغالي روي فيتوريا المباراة أمام موزمبيق، في منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع الفراعنة: محمد حمدي، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد سيد زيزو، حمدي فتحي، محمد النني.

مركز الهجوم: محمود تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

واعتلى منتخب مصر بهذا التعادل صدارة ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بنقطة واحدة، متساوياً بذلك مع الوصيف موزمبيق بذات النقطة.

في انتظار مباراة الرأس الأخضر وغانا من منافسات المجموعة خلال الساعات القليلة القادمة.