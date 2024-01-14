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مسلمون يُفشلون محاولة لحرق المصحف ويلقنون متطرفاً هولندياً درساً قاسياً (فيديو)

بقلم
مسلمون يُفشلون محاولة لحرق المصحف ويلقنون متطرفاً هولندياً درساً قاسياً

وطن – منعت مجموعة من الشبان المسلمين زعيم حركة “بيغيدا” المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا “إدوين فاغنسفيلد”، من حرق المصحف رغم حماية الشرطة الهولندية للمتطرف، فيما اعتقل 3 شبان بعد أن لقنوه درسا قاسيا.

وأفاد موقع “standard” الهولندي أن زعيم حركة بيغيدا “إدوين فاغنسفيلد” تعرض لهجوم من قبل عدة شباب في “أرنهيم”، السبت، عندما أراد حرق نسخة من القرآن الكريم تحت حماية الشرطة.

وقال عمدة أرنهيم، أحمد ماركوش، لوكالة أنباء ANP، إن فاغنسفيلد أصيب، وكذلك العديد من ضباط الشرطة تم رشقهم بالألعاب النارية والحجارة. ومن غير المعروف ما هو نوع الإصابات المعنية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “روسيا اليوم” وتابعته “وطن” فاغينسفيلد إلى جانب متطرف آخر، وهما يحاولان حرق نسخة من القرآن الكريم، ولكنهما يفشلان ويلقيانها في سلة كانت أمامهما.


فيما يشاهد عدد من الأشخاص وهم يشتبكون مع الشرطة التي كانت تحاول منعهم من الوصول إلى المتطرفين.

المتطرف هرب مرعوباً

ويرى شخص وهو يهاجم فاجينسفيلد ويلقيه أرضاً، ويقوم عدد من الأشخاص بمهاجمة المتطرف أيضاً، ولكن الشرطة تعاملت معهم بعنف.

ويرى المتطرف وهو يهرب مرعوباً إلى سيارة كانت متوقفة بالقرب من المكان.

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بدأت القصة عندما قرر زعيم بيغيدا إحراق نسخة من المصحف بحماية الشرطة التي فرضت حماية كبيرة حول المتطرف، فخرجت صيحات الشباب المسلم أثناء محاولة حرق المصحف وارتبكت قوات الشرطة.


وبالفعل استطاع أحد الأشخاص اختراق الصفوف وإبعاد المتطرف قبل أن يحرق المصحف الشريف. لكن المتطرف عاد مرة أخرى وحاول من جديد لكنه فشل للمرة الثانية وهرب في سيارة الشرطة.

الشباب المسلم تمكن من الاحتفاظ بالمصحف، لكن الشرطة تدخلت بسرعة وألقت القبض على مجموعة من الشباب بتهمة الاعتداء على أفراد الشرطة ومحاولة منع وتعطيل حرية التعبير.

وفاغنسفيلد هو مؤسس الفرع الهولندي لحركة بيغيدا الألمانية الأصل، وهي حركة مناهضة للإسلام. وقد تم اعتقاله عدة مرات في الماضي خلال مظاهرات استفزازية بشكل عام قامت بها الجماعة.

كما حُكم عليه بالسجن أربعين ساعة في خدمة المجتمع في نوفمبر/تشرين الثاني بتهمة إهانة جماعة بعد أن وصف القرآن بأنه كتاب فاشي.

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