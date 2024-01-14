لعام 2024 .. توقعات صادمة للعراف الذي تنبأ بجائحة كورونا وفوز ترامب

وطن – نشر العراف كريغ هاميلتون-باركر توقعات زعم أنها ستقع في عام 2024، ومنها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وشك الموت، وفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ووفاة البابا فرنسيس.

يقول كريغ هاميلتون-باركر، الذي يلقب بـ “نوستراداموس الجديد”، إنه يمكنه رؤية المستقبل ويعمل مع زوجته جين “كوسيطين روحيين”.

تنبأ العراف “باركر” بحدوث جائحة كوفيد-19، وبريكست، وفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، وحتى وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

يمارس “باركر” البالغ من العمر 69 عامًا العرافة منذ بداية العشرينات من عمره بعد أن استلهم من علماء النادي الفلكيين خلال زيارة إلى الهند. بحسب metro

انقلاب على رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

وعن توقعاته للمملكة المتحدة في عام 2024 مع اقتراب الانتخابات العامة، قال “باركر”: “سيتوقف ريشي سوناك عن كونه رئيس الوزراء في عام 2024. أشعر أن شيئًا ما سيحدث له، نوع من الانقلاب، وسيتم إزاحته من السلطة”.

وتابع: “ثم سيكون هناك منافسة قيادية أخرى. من غير المرجح جدًا أن يعود بوريس جونسون لكني أرى أن وزيرة الداخلية البريطانية التي اقيلت من منصبها سويلا برافرمان قد تعود وتتناول بعض المشاكل التي سنراها في عام 2024.

وقال: “أرى وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت أيضًا، وأشعر أنه سيتنحى قريبًا من الانتخابات العامة مما سيسبب المزيد من الفوضى في حزب المحافظين”.

وتوقع عددًا من الاضطرابات قبل الانتخابات البريطانية. لكنه توقع فوز المحافظين حتى لو كانت استطلاعات الرأي تقول خلاف ذلك في الوقت الحالي.

لكن إذا فاز حزب العمال، فلن يظل كير ستارمر رئيس الحزب، في السلطة لفترة طويلة وسيتم إزاحته.

العائلة المالكة

توقع كريغ أيضًا استمرار التوترات داخل العائلة المالكة البريطانية كموضوع رئيسي في عام 2024.

وقال: “قلت هذا من قبل، لكنني أعتقد أن تشارلز يعاني من الاكتئاب وينجح في إخفاء ذلك. للكن هذا سيظهر أكثر في عام 2024 وعلى مستوى نفسي عميق هو محبط كملك مما يشير بالنسبة لي إلى تنازل في عام 2028”.

واضاف: “بعد ذلك أراه على كرسي متحرك مما يشير إلى نوع من المخاوف الصحية”.

وقال أعتقد أن الأمير هاري سيتم تجريده من ألقابه من قبل البرلمان بدلاً من تشارلز. وستحاول ميغان ماركل أيضًا إصدار سيرة ذاتية لكنني أرى أن هذا سيتوقف بطريقة ما، ربما من قبل المحاكم في المملكة المتحدة.

“ترامب سيفوز بالانتخابات الرئاسية لعام 2024”

على الجانب الآخر، أمريكا أيضًا مقبلة على انتخابات في وقت لاحق من العام، والتي ستكون وفقًا لكريغ مليئة بالدراما السياسية حتى اللحظة الأخيرة.

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قال: “في أمريكا، أنا أرى أن ترامب سيفوز بالانتخابات الرئاسية لعام 2024 لكنني أشعر أن هناك محاولات لتأخير أو حتى إيقاف هذه الانتخابات لكن هذا سيفشل”.

“أشعر أن امرأة سوداء ولست متأكدًا من هويتها ستساعد ترامب في العودة إلى السلطة وسيكون لديه نائبة رئيس أنثى، أنا أرى كاري ليك، كانديس أوينز”.

توقع أن بعض الأزمات ستحدث حول جو بايدن، بعض التحديات القانونية كما رأينا بالفعل مع ترامب. لكن أشعر أنه سيكون هناك نوع من المخاوف الصحية لترامب ولكن ذلك لن يوقفه.

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كما توقع ازاحة جو بايدن من المنصب قبل الانتخابات في اللحظة الأخيرة.

وقال: “ستكون هناك بعض الزلازل الكبرى في الولايات المتحدة على طول الساحل الغربي. اثنان في التتابع السريع”.

كما توقع أيضًا وفاة مشهورة، لا أعرف من هي، في حريق. بينما توقع أن تايلور سويفت ستصبح حاملاً بعد جولتها العالمية “إيراس” لعام 2024.

وفي جميع أنحاء العالم، أشار العراق إلى التحول نحو المزيد من الحكومات اليمينية والاستبدادية مع استمرار الهجرة من مناطق الحرب لتكون نقطة نقاش كبيرة.

كما توقع المزيد من التوترات بين الصين وتايوان، حيث تعاني الصين من مشاكل اقتصادية.

وقال: “أشعر أن البابا فرنسيس سيموت في عام 2024 وسيتم استبداله لأنني رأيت دخانًا أبيض يتصاعد من الفاتيكان في رؤيا وهذا سيحدث في وقت قريب من شهر نوفمبر”.

وتابع: “في عام 2024، سوف تستمر الحرب في أوكرانيا. إنها حالة من الجمود وستكون حرب استنزاف مستمرة”.

وتوقع أن وفاة بوتين وشيكة، وقد تكون هذه نقطة التغيير وما ينهي كل شيء.

وبخصوص فلسطين ادعى: “أرى أن الناس في غزة سوف يتدفقون إلى مصر ومن الضفة الغربية إلى الأردن وسيبقون في مصر والأردن لأن غزة ستصبح غير صالحة للسكن”.