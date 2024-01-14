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كشف لغز “الكائنات الفضائية الصغيرة” التي عثر عليها في أحد المطارات (صور)

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لغز الكائنات الفضائية الصغيرة التي تم اكتشافها في بيرو

وطن – أزيح الستار أخيرًا عن لغز “الكائنات الفضائية الصغيرة” التي تم اكتشافها في بيرو .

وظهر زوج من “المومياوات الغريبة” بشكل غامض في أحد المطارات في بيرو في أكتوبر الماضي. لم يكن الأمر مفاجئاً لأحد، إذ أنها ليست كائنات فضائية حقيقية.

ظهرت التماثيل الغريبة في مكاتب شركة DHL للبريد السريع في مطار “ليما” في صندوق من الورق المقوى، وتم صنعها لتبدو وكأنها أجساد محنطة ترتدي ملابس تقليدية.

ترددت شائعات عن أن التماثيل من أصل آخر، وتم شحنها على الفور لتحليل الطب الشرعي، إلى جانب يد منفصلة ذات ثلاثة أصابع يعتقد أنها من منطقة نازكا في بيرو.

التماثيل التي ضبطت في مطار في البيرو
التماثيل التي ضبطت في مطار في البيرو

لغز “الكائنات الفضائية الصغيرة”

لم يضيع فريق الطب الشرعي أي وقت في وضع الأمور في نصابها الصحيح، وقدم النتائج التي توصل إليها خلال مؤتمر صحفي في ليما .

وكشفت الأشعة السينية أن الدمى مصنوعة من عظام الحيوانات.وفق metro

قال العلماء إن الدمى صنعت من عظام الحيوانات
قال العلماء إن الدمى صنعت من عظام الحيوانات

وقال فلافيو استرادا، عالم الآثار في معهد الطب الشرعي وعلوم الطب الشرعي في بيرو الذي قاد التحقيق: “الاستنتاج بسيط: إنها دمى تم تجميعها من عظام حيوانات من هذا الكوكب، باستخدام أصماغ صناعية حديثة، لذلك لم يتم تجميعها خلال عصور ما قبل الإسبان”.

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وأكد “إنها ليست كائنات فضائية. إنها دمى مصنوعة من عظام حيوانات من هذا الكوكب تم ربطها معًا باستخدام غراء صناعي حديث”.

وأضاف: “إنها قصة مختلقة تمامًا”.

وأظهر الخبراء يوم الجمعة للصحفيين دميتين يبلغ طولهما قدمين ترتديان ملابس حمراء وبرتقالية وخضراء.

وقالوا إن الفحوصات أظهرت أن عظام الطيور والكلاب وحيوانات أخرى استخدمت في صنع الدمى.

خضعت اليد ذات الأصابع الثلاثة لفحوصات الأشعة السينية
خضعت اليد ذات الأصابع الثلاثة لفحوصات الأشعة السينية

وفي الوقت نفسه، ثبت أيضًا أن “اليد الغريبة” ذات الثلاثة أصابع مزيفة. تم إنشاؤها باستخدام عظام بشرية.

ولم يحدد مكتب المدعي العام بعد لمن تعود هذه المضبوطات.

واكتفى المسؤولون يوم الجمعة بالقول إن مواطنًا مكسيكيًا كان هو المتلقي المقصود للمضبوطات قبل أن يصادرها موظفو الجمارك في أكتوبر.

في العام الماضي، أصبح الصحفي المكسيكي “خوسيه خايمي موسان” وبعض المشرعين المكسيكيين موضوعًا للسخرية الدولية في سبتمبر عندما كشفوا النقاب عن زوج مماثل من “المومياوات الغريبة” أمام الكونجرس في البلاد كجزء من جلسة استماع حول الأجسام الطائرة المجهولة.

وقال موسان: “هذه العينات ليست جزءا من تاريخنا التطوري على الأرض. إنها ليست كائنات تم انتشالها من حادث تحطم جسم غامض.”

ومع ذلك، وبعد تحليل مماثل للطب الشرعي، كشف مكتب المدعي العام في بيرو في وقت لاحق أن الأجسام الغريبة المزعومة كانت في الواقع “دمى مصنعة حديثًا، تمت تغطيتها بمزيج من الورق والغراء الاصطناعي لمحاكاة وجود الجلد”.

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