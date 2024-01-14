كشف عن “سلاح القسام الأعظم”.. أول ظهور مصور لأبو عبيدة في 2024

وطن – أطل الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس “أبو عبيدة”، الأحد، للمرة الأولى بالصوت والصورة منذ 23 نوفمبر الماضي، وهو الظهور المصور الأول بالعام الجديد 2024 في كلمة بثتها قناة “الجزيرة” القطرية.

وقال “أبوعبيدة” بعد أكثر من 3 أشهر على الحرب الإسرائيلية ضد غزة: “كبدنا العدو وما زلنا نكبده خسائر باهظة تفوق كلفتها ما تكبده في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. واستهدفنا وأخرجنا أكثر من 1000 آلية عسكرية إسرائيلية من الخدمة خلال 100 يوم في القطاع الفلسطيني”.

أبو عبيدة يكشف عن أهم صناعة لدى القسام

وأضاف ناطق القسام: “جل ما استهدفنا به العدو من ذخائر وأسلحة من الصناعة العسكرية لكتائب القسام ومعركة طوفان الأقصى هي معركة الوطن الفلسطيني يقاتل فيها الشعب والمقاومة في خندق واحد”.

#أبو_عبيدة: من واجبنا أن نحيط ملياري مسلم في العالم بأن العدو الصهيوني دمر معظم مساجد قطاع غزة.. كلمة بالصوت والصورة حصلت الجزيرة عليها للناطق باسم كتائب القسام بعد 100 يوم من بدء #حرب_غزة#الأخبار pic.twitter.com/0AWXPEsYxs — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 14, 2024



وشدد أبو عبيدة أن أسلحة القسام التي فتكت بالاحتلال هي صناعة محلية لافتا إلى أن هذه الصناعات “وكل الآلة العسكرية لم تكن تجدي نفعاً أمام الترسانة الأمريكية القذرة بيد الصهاينة المرتزقة في الميدان لولا الصناعة الأهم لدينا.”

وتابع موضحا: “وهي صناعة الإنسان المقاتل.. ذلك الفلسطيني المقاوم المجاهد الذي لا تقف قوة في الأرض أمام إرادته وإصراره على مواجهة قاتلي أجداده وأباءه ومدنسي مسراه ومحتلي تراب وطنه.”

أبرز ما جاء بكلمة أبو عبيدة

ومن أبرز تصريحات الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة:

-أي حديث سوى وقف العدوان على شعبنا ليست له أي قيمة.

– العدو فشل في تحقيق أهدافه أو تحرير أي أسير لدينا.

– مصير العديد من الأسرى صار مجهولا خلال الأسابيع الماضية

– على الأغلب العديد من الأسرى قد قتلوا والعدو يتحمل مسؤولية مصيرهم.

– من واجبنا أن نحيط ملياري مسلم في العالم بأن العدو الصهيوني دمر معظم مساجد قطاع غزة.

– نحيي المقاومة في لبنان واليمن والعراق وننعى شهداءهم.

– جاءتنا رسائل المقاومة بتوسيع عملياتها في قادم الأيام مع استمرار العدوان على غزة.

وحول ملف الأسرى ذكر أبو عبيدة أن “الكثير من أسرى العدو أصبحوا في حال المجهول، وقيادة العدو هي من تتحمل المسؤولية”.

كما تطرق أبو عبيدة إلى الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب الوحشية ضد غزة وأكد أنه من واجب المقاومة أن “تحيط ملياري مسلم في العالم بأن الاحتلال دمر معظم مساجد قطاع غزة.”

وتعد كلمة الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة هي الأولى بالصوت والصورة منذ 23 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، والتي سبقت سريان الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت فترة أسبوع.