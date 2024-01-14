فيديو مشاجرة الطلبة العمانيين بالأردن استدعى تدخل السفارة.. وهذا ما حدث

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مصور فجر جدلا واسعا في الأردن وسلطنة عمان، حيث وثق مشاجرة جماعية عنيفة بعد حفل التخرج للطلبة العمانيين الدارسين في المملكة الأردنية دفعة 2023/2024.

وبعد الضجة الكبيرة التي أحدثها فيديو مشاجرة الطلبة العمانيين في الأردن، خرجت سفارة سلطنة عمان بالمملكة الهاشمية ببيان رسمي شرحت فيه تفاصيل الواقعة.

سفارة السلطنة بالأردن توضح حول مقطع مشاجرة الطلبة العمانيين pic.twitter.com/HxhwJuGy0z — المجلس (@omaniyanews) January 14, 2024



ويظهر المقطع الذي انتشر كالنار في الهشيم لحظة الاشتباك بين بعض الطلبة العمانيين، عقب حفل تخرجهم ـ لسبب مجهول ـ والعراك بينهم ما دفع الحضور للتدخل ما تسبب بفوضى عارمة في المكان.

السفارة العمانية توضح بشأن مقطع المشاجرة

من جانبها أكدت سفارة السلطنة في العاصمة الأردنية عمّان في بيانها التوضيحي، أنها تابعت ما تم تداوله من مقطع مرئي لمشاجرة بعد حفل التخرج للطلبة العمانيين الدارسين في المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة.

pic.twitter.com/wwDoHqGI6G — سفارة سلطنة عُمان – عمّان | OMAN EMBASSY – AMMAN (@OmanEmbassyJOR) January 14, 2024



وتابعت في بيانها الذي نشرته عبر منصة “إكس” ورصدته (وطن) أنها تود التوضيح بأن ذلك “حدث لحظي تم احتوائه في حينه، واذ تفيد السفارة بأنه تم الجلوس مع من تسبب في هذا الحدث، فإنها تهيب بأبنائها الطلبة الالتزام بالسمت والأخلاق الرفيعة التي يمتاز بها المواطن العماني أينما وجد.”

وأكد بيان سفارة سلطنة عمان في الأردن، أن الدارسين العمانيين هناك يلقون كافة الرعاية والاهتمام من قبل السفارة والجامعات الدارسين بها.

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حفل تخرج الطلبة العمانيين بالأردن دفعة 2023/2024

وأمس السبت، أقام القسم الثقافي بسفارة سلطنة عمان في الأردن، تحت رعاية السفير فهد بن عبدالرحمن العجيلي، حفل تخرج الطلبة العمانيين دفعة 2023/2024.

تحت رعاية سعادة الشيخ السفير فهد بن عبدالرحمن العجيلي أقام القسم الثقافي بسفارة سلطنة عمان في الأردن حفل تخرج الطلبة العمانيين دفعة 2023/2024 بحضور عطوفة الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة رئيس هيئةالإعتماد وضمان جودتها بوزارة التعليم العالي

يتبع.. pic.twitter.com/tekA14Fqtz — سفارة سلطنة عُمان – عمّان | OMAN EMBASSY – AMMAN (@OmanEmbassyJOR) January 13, 2024



وكان ذلك بحضور الاستاذ الدكتور ظافر الصرايرة رئيس هيئة الاعتماد وضمان جودتها بوزارة التعليم العالي، وعدد من المسؤولين بالجامعات الأردنية إضافةً إلى أعضاء السفارة.