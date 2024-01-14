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عدوان إسرائيلي على مدنيين يبحثون عن المساعدات في اليوم الـ100 للحرب

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تجمع الآلاف من الفلسطينيين للحصول على المساعدات في غزة

وطن – ارتكبت قوات الاحتلال عدوانا مفزعًا، بإطلاقها النار على آلاف الفلسطينيين الذين تجمعوا للحصول على مساعدات غذائية في غزة.

وأصيب العديد من الفلسطينيين بإطلاق النار، كما أصيب الكثيرون الذين سحقوا خلال التدافع بكسور في أجسادهم.

وفتحت قوات الاحتلال النار على آلاف الفلسطينيين الذين تجمعوا لتلقي المساعدات الغذائية في قطاع غزة.

تجمع لتلقف المساعدات

وتجمع آلاف الفلسطينيين في شارع الرشيد بحي تل الحيفا بمدينة غزة، لتلقي المساعدات الغذائية التي قدمتها منظمات الإغاثة الدولية.

وفتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة جنوب غرب المدينة نيران أسلحتها الثقيلة باتجاه آلاف الفلسطينيين الذين تجمعوا لطلب المساعدة.

وفي حين أصيب العديد من الفلسطينيين بالرصاص في النيران التي أطلقتها القوات الإسرائيلية، فإن العديد من الأشخاص الذين سحقوا خلال التدافع الذي أعقب الحادث أصيبوا بكسور.

ووصلت المساعدات الغذائية اليوم للمرة الأولى منذ شهر إلى شمال قطاع غزة، حيث يواجه نحو 800 ألف فلسطيني خطر الجوع والعطش.

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شهداء وجرحى ومفقودو غزة بعد 100 يوم

وكان المكتب الإعلامي قد أصدر الأحد، إحصائية مفصلة عن خسائر الحرب الإسرائيلية مع مرور 100 يوم على بدء الحرب.

وارتكبت قوات الاحتلال، 2000 مجزرة أسفرت عن تسجيل 31 ألف شهيد ومفقود، بينهم 23,968 شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات، و10,600 شهيد من الأطفال، و7200 شهيدة من النساء.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى تسجيل 337 شهيدًا من الطواقم الطبية، و45 شهيداً من الدفاع المدني، و117 شهيداً من الصحفيين، بجانب 7000 مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء.

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