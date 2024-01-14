ضمن الأغلى في العالم.. يخت سلطان عُمان يظهر بمسندم ويلفت الأنظار

وطن – تداول عمانيون على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر وصول سلطان البلاد هيثم بن طارق، على متن يخت سلطاني فاخر إلى محافظة مسندم أقصى شمال البلاد.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لهيثم بن طارق للمحافظة، منذ تولّي السلطان مقاليد الحكم في البلاد عام 2020 خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وكانت وكالة الأنباء العمانية ذكرت أن السلطان “هيثم بن طارق” وصل إلى محافظة مسندم، صباح الأحد، في جولةٍ لتفقّد الجوانب التنموية والاجتماعية والاقتصادية عن قُرب، والالتقاء بالشيوخ والرشداء والأعيان وعدد من أعضاء مجلس عُمان وأعضاء المجلس البلدي.

زيارة السلطان هيثم لمسندم

وبحسب الوكالة سيتمخض عن هذه الزيارة تنفيذ العديد من المشاريع ومنها طريق -دبا – ليما – خصب- ، ومشروع مطار مسندم الجديد الذي سيقام في ولاية خصب، وتطوير الأحياء السكنية ومراكز المدن في المحافظة.

وفي الفيديو المتداول الذي التقطه أحد العمانيين بكاميرا هاتفه، بدت عدد من السفن الصغيرة التي تحمل أعلام سلطنة عمان وصور السلطان هيثم وهي تحيط باليخت السلطاني الفاخر عند وصوله إلى شاطىء مسندم.

وبدا السلطان العماني واقفاً على ظهر اليخت وهو يلوح بيده للعمانيين ويحييهم.

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وفي مشهد تال بدا عدد من العمانيين بلباسهم التقليدي وهم يرددون أهازيج شعبية ترحب بسلطان البلاد.

فيما شوهد عدد من الفنانين على شاطىء البحر وهم يقرعون على الطبول، وفي ساحة ميناء مسندم بدت فرقة فنية أخرى وهي تؤدي رقصات وأغاني شعبية مرحبة بقدوم السلطان هيثم.

وفي مشهد تال ظهر بن طارق وهو يستقل سيارة سلطانية سوداء اللون ويلوح للعمانيين بالسلام من خلف زجاجها. وبدت السيارة محاطة بعدد من سيارات الشرطة السلطانية في طريق احتشد على جانبيه عشرات الأشخاص وعناصر من شرطة البلاد.

كما بدا عدد من الأطفال العمانيين بثياب مزركشة وهم يلوحون بعلم السلطنة ويرددون الأناشيد والأغاني الوطنية.

واليخت السلطاني الذي أقل السلطان هيثم يعد إحدى سفن الإسناد السلطانية وبني من قبل شركة ماريوتي الإيطالية لبناء اليخوت بأوامر من السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وصنف هذا اليخت الفاخر الذي صنع للسلطان قابوس خصيصا ضمن أغلى 10 يخوت في العالم، ويصل سعره لأرقام خيالية بملايين الدولارات.