استقال من عمله.. صحفي شهير يلخص جرائم إسرائيل بغزة في دقيقة (شاهد)

وطن – في مقطع فيديو من 60 ثانية، لخص الصحفي البريطاني الأمريكي مهدي حسن الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، وذلك في آخر حلقات برنامجه على قناة أمريكية، ثم استقال يستقيل من عمله.

وقال مهدي: “لتبدأ الدقيقة.. السلطات الصحية في غزة والتي تسيطر عليها حركة حماس تقول إن نحو 23 ألف شخص (استشهدوا) منذ 7 أكتوبر / تشرين الأول، وتقول إن 70% منهم نساء وأطفال، ووفقا لمنظمة إنقاذ الطفولة، فإن عددًا أكبر من الأطفال في غزة (استشهد) في الأسابيع الثلاثة الأولى بعد 7 أكتوبر / تشرين الأول، مقارنة بمناطق النزاع سويًّا منذ عام 2019”.

خلال 60 ثانية.. الصحفي البريطاني الأمريكي مهدي حسن يلخص الجرائم الإسرائيلية في ثلاثة أشهر في #غزة خلال آخر حلقات برنامجه على قناة أمريكية ثم يستقيل من عمله، فماذا قال؟ pic.twitter.com/wninZJVxKp — TRT عربي (@TRTArabi) January 13, 2024

وأضاف: “(استشهد) من المدنيين في غزة خلال 3 أشهر من قِبل إسرائيل أكثر مما قتلته قوات التحالف الأمريكية في سوريا والعراق خلال حملة القصف التي استمرت ثلاث سنوات ضد تنظينم داعش وفقًا للجنة حماية الصحفيين”.

وأشار إلى أن غزة هي الصراع الأكثر دموية على الإطلاق وفق تعبير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في حين تفيد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن 85% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تم تهجيرهم من منازلهم.

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وبحسب برنامج الغذاء العالمي، فإنّ أربعة من كل خمسة أشخاص على الأرض يعيشون في مجاعة أو حالة كارثية من الجوع في قطاع غزة، وفق مهدي.

دمار شديد في غزة

ولفت إلى أنه بالنسبة للتدمير المادي، فطبقًا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال فإنّ 70% من منازل قطاع غزة البالغ عددها 400 ألف منزل، تعرض للأضرار أو التدمير.

ولفت إلى تدمير نحو 10% من جميع المباني في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية بين عامي 1942 و1945، مقارنة بـ33% من جميع المباني التي دمرتها إسرائيل في قطاع غزة، في أقل من ثلاثة أشهر.

وفيما أشار إلى إغلاق معظم المستشفيات البالغ عددها 36 مستشفى، فقد أكّد أن غزة هي أشد حملات العقاب المدنية في التاريخ.

100 يوم من الحرب على غزة

ولليوم الـ100 على التوالي، تستمر الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما يتوسع الاحتلال في ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وفي هذا الخصوص، قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الـ100 يوم الماضية كانت مثل 100 عام لسكان غزة.

وفي بيان بالتزامن مع مرور 100 يوم على بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال المفوض الأممي إنّ الفلسطينيين تعرضوا لأكبر تهجير منذ عام 1948 بسبب القصف.

وأضاف أن 1.4 مليون شخص لجؤوا إلى ملاجئ الأونروا واضطروا للعيش في ظروف غير إنسانية.

وأشار إلى أن غزة شهدت خلال الـ100 يوم الماضية “جسامة الموت، والدمار، والتهجير، والجوع، والخسارة، والحزن في الأيام الـ100 الماضية يلطخ إنسانيتنا المشتركة”.